У Південній Кореї зносять найбільшу собачу бійню [ Редактировать ]
У Південній Кореї зносять найбільшу собачу бійню. На величезному комплексі у місті Соннам забивали сотні тварин, м'ясо яких постачали до ресторанів традиційної кухні.
Тепер на її місці облаштують громадський парк.
Зоозахисники впродовж тривалого часу мітингували проти вживання собачатини в їжу та жорстоких умов поводження з псами на таких бійнях. Під їхнім тиском споживання специфічного делікатесу в країні істотно скоротилося.
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