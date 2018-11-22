Тепер на її місці облаштують громадський парк

У Південній Кореї зносять найбільшу собачу бійню. На величезному комплексі у місті Соннам забивали сотні тварин, м'ясо яких постачали до ресторанів традиційної кухні.

Тепер на її місці облаштують громадський парк.

Зоозахисники впродовж тривалого часу мітингували проти вживання собачатини в їжу та жорстоких умов поводження з псами на таких бійнях. Під їхнім тиском споживання специфічного делікатесу в країні істотно скоротилося.