Загалом на американському кордоні зібралося понад шість тисяч біженців

Мексиканська влада затримала шістсот мігрантів у прикордонному зі США штаті Чіапас. Учасники "каравану" з Центральної Америки відмовилися просити документи про перебування або притулок в Мексиці.

Загалом на американському кордоні зібралося понад шість тисяч біженців - вихідців із Гондурасу, Гватемали та Сальвадору. А загалом у країні їх перебуває близько 10 тисяч.

Тим часом Сполучені Штати заявили, що не приймуть нелегалів і посилили заходи безпеки. Зокрема, Білий дім дозволив залучити військових для захисту прикордонників та митників, а, за потреби, застосовувати зброю.