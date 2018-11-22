У Мексиці затримали 600 мігрантів на кордоні зі США [ Редактировать ]
Мексиканська влада затримала шістсот мігрантів у прикордонному зі США штаті Чіапас. Учасники "каравану" з Центральної Америки відмовилися просити документи про перебування або притулок в Мексиці.
Загалом на американському кордоні зібралося понад шість тисяч біженців - вихідців із Гондурасу, Гватемали та Сальвадору. А загалом у країні їх перебуває близько 10 тисяч.
Тим часом Сполучені Штати заявили, що не приймуть нелегалів і посилили заходи безпеки. Зокрема, Білий дім дозволив залучити військових для захисту прикордонників та митників, а, за потреби, застосовувати зброю.
по теме
На кордоні з Мексикою посилили паркани
У місті Браунсвіль військові електризують паркани та обносять будівлі колючим дротом
Караван біженців дістався до Мехіко
Караван біженців з-понад тисячі осіб дістався мексиканської столиці Мехіко. Тамтешня влада звела для них наметове містечко на місцевому стадіоні. Окрім місць для нічлігу, там розмістили польову кухню та медпункт
"Караван мігрантів" дошкуляє жителям Мексики
Сотні жителів мексиканського прикордонного міста Тіхуана виступили проти мігрантів із Центральної Америки - назвали учасників каравану "загарбниками" і звинуватили у порушенні законів
Караван мігрантів із Центральної Америки дісталися до кордону із США
Приблизно 360 людей під'їхали до паркану на кордоні між країнами на автобусах. Ще близько 5 тисяч прохачів притулку - все ще за 2000 кілометрів від американського кордону у Гвадалахарі
Девушка хотела сэкономить на операции и впала в кому
Жительница штата Техас Лора Авила, пытаясь сэкономить, сделала пластическую операцию в Мексике, в результате чего попала в реанимацию