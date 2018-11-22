Кількість жертв нищівної пожежі в Каліфорнії зросла до вісімдесяти шести. Ще понад 500 людей вважають зниклими безвісти.

Тим часом, на думку видання The New York Times, трагедії можна було уникнути, якби місцева влада своєчасно повідомила жителів штату про лихо.

Журналісти з'ясували, що шериф постраждалого округу вирішив скористатися системою телефонного оповіщення, а не загальним смс-розсиланням. Позаяк, боявся ширити паніку. Однак мало до кого вдалося додзвонитися. Через це люди запізно дізналися про наступ стихії.