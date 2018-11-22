Исследователи из Великобритании рассказали о 5 основных симптомах рака мозга, которые проявляются на ранней стадии развития болезни. Ученые отметили, что зачастую человек игнорирует их, и не обращается в врачам. Специалисты британского подразделения компании HCA Healthcare напомнили, что для более эффективного лечения важно обращаться к врачам именно на раннем этапе рака, пишет "Новости Ю".

Предлагаем вашему вниманию топ-5 ранних симптомов рака мозга:

Головные боли . Подозрение должны вызывать стойкие и частые боли. Ранним признаком рака мозга нередко является головная боль, которая возникает утром и вместе с ней ощущаются упадок сил, ухудшение зрения .

. Подозрение должны вызывать стойкие и частые боли. Ранним признаком рака мозга нередко является . Тошнота и рвота . Они возникают в связи с тем, что опухоль затрудняет циркуляцию жидкости .

. Они возникают в связи с тем, что . Забывчивость . Изменение когнитивных функций и характера человека нередко списывают на возраст, а между тем они могут указывать на рак мозга. Провалы в памяти и потеря инициативности, путаница в рассуждениях может свидетельствовать о развитии болезни.

. Изменение когнитивных функций и характера человека нередко списывают на возраст, а между тем они могут указывать на рак мозга. может свидетельствовать о развитии болезни. Неконтролируемые действия . Подергивание мышц, непроизвольные телодвижения, укусы языка, потеря контроля над мочевым пузырем - если вы вдруг понимаете, что тело перестало подчиняться волевым усилиям, нужно обратиться к врачу.

. - если вы вдруг понимаете, что тело перестало подчиняться волевым усилиям, нужно обратиться к врачу. Потеря слуха и равновесия. Проблемы со слухом в случае рака мозга могут возникать в силу того, что выросшая опухоль начинает давить на нервы уха. Также при этом страдают нервы, связанные с обеспечением равновесия, у человека может возникать нарушение баланса при ходьбе.

Ранее биологи назвали неожиданную причину развития рака.