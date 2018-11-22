У Києві журналісти та телеведучі влаштували доброчинний концерт [ Редактировать ]
Журналісти та відомі телеведучі напередодні влаштували в Києві доброчинний концерт. Своїми виступами медійники збирали кошти на обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Побувала там і моя колега Юлія Касян.
Допомагати столичному центру дитячої кардіохірургії українські медійники взялися ще п'ять років тому. Спочатку влаштовували благодійні аукціони, а потім з'явилася ідея проводити спільні пісенні концерти. На них журналісти збирають гроші, щоб допомогти центру оновити медичне обладнання.
"Все операции в нашем центре проводятся абсолютно бесплатно. В ходе этого концерта, по крайней мере обещают, собрать деньги на закупку дорогущего стернатома, который поможет нам первое - безопасно, а второе - очень не травматично, то есть, не делая дополнительной травмы проводить разрез. Ну и достигать полости сердца гораздо быстрее, безопасней и с минимальными побочными явлениями", - говорить Володимир Жовнір, головний лікар дитячого кардіоцентру.
За тематикою концерту, журналісти виконували пісні, які в дитинстві чули від своїх матусь. Репертуар обирали самостійно. За лаштунками медійники розповідають, хоч і звикли до публічності, та перед виходом на сцену хвилюються.
"Сцена - це велика відповідальність, і коли ти виходиш на сцену, ти маєш ну принаймні мати голос. По-друге -відчувати себе на сцені доволі вільно. Коли я працювала журналістом, я працювала на камеру, я вмикалася, і я вважала: "а що такого на сцені, чого немає під час журналістської роботи?", але це виявилось зовсім не так. Сцена - це зовсім інше", - розповідає Валентина Левицька, керівник ранкових новин телеканалу "Україна".
Разом з журналістами до доброчинного заходу долучилася і творча малеча.
"Мы играем для больных деток, чтоб у них не болели сердечки. А музыка идет из нотов и там получается, образовывается, что детки понемножку выздоравливают", - кажуть Злата та Андрій, колектив Two Violin Kids.
Для одних концерт виявився справжнім вокальним дебютом, інші ж виходять на сцену вже третій рік поспіль. Один з таких - Олег Панюта. Ведучий розповідає, співати полюбляє змалечку, а для цьогорічного виступу не полінувався навіть самотужки перекласти пісню з французької.
"Якщо на першому концерті нас було не так багато, зараз сьогодні я дивився 25 позицій виконавців. Це дійсно тішить, тому що багато-багато людей, багато журналістів, колег, хочуть доєднатися до цієї прекрасної ініціативи", - говорить Олег Панюта, ведучий телеканалу "Україна".
Загалом треба зібрати близько півмільйона гривень. Гроші журналісти сподіваються отримати не лише від продажу квитків на концерт, а ще й від інших спонсорів, які довідаються про потреби медичного центру завдяки медіапідтримці.
по теме
У столиці телеведучі влаштували доброчинний концерт
Журналісти та відомі телеведучі напередодні влаштували в Києві доброчинний концерт. Своїми піснями медійники намагалися зібрати кошти на обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії
"Колиски надії": завдяки Фонду Віктора Пінчука пологові заклади України забезпечили новітнім обладнанням
Завдяки всеукраїнському проекту "Колиски надії" Фонду Віктора Пінчука, 33 центри на базі державних пологових закладів та дитячих лікарень устатковані найсучаснішим обладнанням для порятунку і догляду за новонародженими
Под Киевом пропала 17-летняя девочка
Полиция Киевской области разыскивает девочку-подростка, которая исчезла два дня подряд
В Голосіївському районі столиці жителі мерзнуть через аварійну котельню
Уже третій рік загартовується холодом і понад сотня сімей в Голосіївському районі столиці. Жителі багатоповерхівки мерзнуть через аварійну котельню. Куди не зверталися - марно. Черговий опалювальний сезон теж зустріли з холодними батареями
Грипп в Украине: вирус распространяется с небывалой скоростью
В Киеве увеличивается количество заболевших гриппом и ОРВИ