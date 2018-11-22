Кровавое застолье: житель Каменского взорвал гранату в квартире [ Редактировать ]
Во время застолья в Каменском Днепропетровской области мужчина подорвал гранату. Двое людей были срочно госпитализированы.
"58-летний хозяин квартиры вместе с 53-летним приятелем употребляли спиртные напитки. Во время застолья мужчина решил похвастаться перед другом гранатой. Вследствие неосторожного обращения боеприпас взорвался в руках", - сообщает пресс-служба Нацполиции области 22 ноября.
Взрывотехники предварительно установили, что взорвалась граната "Ф-1". В результате оба мужчин получили ранения и были госпитализированы в больницу.
Возбуждено уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Следователи устанавливают происхождение гранаты.
Ранее в Запорожье мужчина бросил в прохожих гранату и скрылся.
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