Во время застолья в Каменском Днепропетровской области мужчина подорвал гранату. Двое людей были срочно госпитализированы.

"58-летний хозяин квартиры вместе с 53-летним приятелем употребляли спиртные напитки. Во время застолья мужчина решил похвастаться перед другом гранатой. Вследствие неосторожного обращения боеприпас взорвался в руках", - сообщает пресс-служба Нацполиции области 22 ноября.

Взрывотехники предварительно установили, что взорвалась граната "Ф-1". В результате оба мужчин получили ранения и были госпитализированы в больницу.

Возбуждено уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Следователи устанавливают происхождение гранаты.

Ранее в Запорожье мужчина бросил в прохожих гранату и скрылся.