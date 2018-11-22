Британский фильм о Федерации Футбола Украины оказался заказным материалом, оправдывающим Андрея Павелко. Об этом в своем блоге на Gordon.ua написала специалист в области нелинейной юриспруденции и антикризисных PR-технологиях Ирина Ковальчук.

"Драматургия данного творения проста: некий британский журналист, заинтересовавшийся громким скандалом вокруг коррупции в ФФУ, пытается разобраться, так ли это на самом деле и насколько глубоко украинский футбол увяз в этой пучине. В итоге, само собой, он приходит к выводу, что ФФУ во главе с ее президентом – кристально чистая организация, которую пытаются оклеветать", - говорится в заявлении.

При этом она отмечает: главными отличительными чертами, доказывающими проплаченность фильма являются:

- абсолютная безвестность его автора;

- поспешность, с которой снимался фильм;

- "интервьюирование исключительно функционеров ФФУ" - при полном игнорировании журналистов, общественников и прочих лиц, занимающихся расследованиями по данной теме;

- публикация этого материала на созданном специально "под него" YouTube-канале с последующей мгновенной реакцией неоднократно уличенного в подыгрывании Павелко издания УНН – "УНН следит за YouTube-каналом, на котором нет ни одного подписчика?";

- "размещение новостей о материале, снятом британским журналистом, исключительно на украинских ресурсах".

Отмечается, что имя автора "документалки" неизвестно не только в Украине, но и в его родной стране. "Не только обычные поисковики, но и специализированные программы по сбору и аналитике размещаемых материалов и ключевых слов найти его не могут", - Ковальчук подчеркивает: "широко известным в узких кругах" он стал только после появления фильма-оды Павелко.

"Более того, новости о материале, снятом британским журналистом, были размещены исключительно на украинских ресурсах, которые и без того выглядят заангажированными, а анонс его "премьеры", проходившей в Лондоне, был дан исключительно на украинском "Интерфаксе", но, само собой, на английском языке", - отмечает юрист.

Подытоживая, она акцентирует: вроде как призванная разобраться в ситуации с коррупцией в ФФУ «документалка» британского журналиста создана исключительно для отбеливания Павелко от имиджа коррупционера.

"Драматургия данного творения проста: некий британский журналист, заинтересовавшийся громким скандалом вокруг коррупции в ФФУ, пытается разобраться, так ли это на самом деле и насколько глубоко украинский футбол увяз в этой пучине. В итоге, само собой, он приходит к выводу, что ФФУ во главе с ее президентом – кристально чистая организация, которую пытаются оклеветать", - резюмировала юрист.

Напомним, Павелко присвоил 26 млн долларов государственного банка.