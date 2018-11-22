"Росток-Холдинг" вывозит арестованное зерно на Мироновский завод - адвокат [ Редактировать ]
Из Глуховского элеватора "Росток-Холдинга" в адрес Мироновского завода по изготовлению круп и комбикормов незаконно вывозится зерно, арестованное в ходе следственных действий. Об этом сообщил адвокат Михаил Величкович, представляющий интересы потерпевшей стороны, сообщают "Українські новини".
Как рассказал адвокат, "охрану арестованного имущества осуществляет Государственная служба охраны, входящая в структуру МВД. Вывоз фур, груженных арестованным зерном, стал возможен в связи с блокированием неизвестными лицами патрулей Государственной службы охраны".
Величкович также добавил, что "руководство" "Росток-Холдинга", организовывая вывоз и хищение арестованного зерна, сознательно ставит под удар всех, кто участвует в этих незаконных действиях, начиная от работников элеватора, водителей зерновозов, заканчивая покупателями такого зерна. Фактически, руководство Мироновского завода по изготовлению круп и комбикормов непосредственно участвует в хищении арестованного зерна вместе с "Росток-Холдингом".
Адвокат акцентировал внимание на том, что "законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность за растрату, отчуждение, утаивание имущества или другие незаконные действия с имуществом, на которое наложен арест или которое описано, или нарушение ограничения права пользоваться таким имуществом, осуществленное лицом, которому это имущество вверено". Такие действия наказывается ограничением воли на срок до двух лет, с лишением права занимать руководящие должности на срок до трех лет.
Как ранее писали СМИ, 16 ноября правоохранительными органами в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннических действий владельцев "Росток-Холдинга" были проведены санкционированные судом осмотры на элеваторах, входящих в состав агрокомпании.По результатам следственных действий, принадлежащее предприятиям "Росток-Холдинга" зерно, хранящееся на зерновых складах агрохолдинга в Глухове и Новгород-Северском было описано, изъято и передано на ответственное хранение руководителям элеваторов. Хранящееся на указанных элеваторах зерно не может быть ни реализовано, ни вывезено.
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