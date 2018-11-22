С 19 ноября на сайте kasta.ua длится самая крупная распродажа года - Черная Пятница. Но самое интересное ждет всех сегодня - 23 ноября. В эту пятницу каждый обязательно найдет что-то особенное для себя и своих близких.

В компании уверены: "Black Friday уже прижился в Украине и в 2018 году эту распродажу однозначно можно назвать ожидаемой. Именно поэтому цель сообщить клиентам о скидках не является для нас основной. Главное - это устроить для клиента праздник. Мы предлагаем низкие, а главное - честные цены."

Значение коробки и слогана #розпакуй как символов Черной Пятницы в компании объясняют как идею коммуникации. Независимо от города или области, в которой проживает человек, он может принять участие в распродаже и купить вещи известных брендов по низким ценам. А доставка с помощью коробки - это забота Kasta.

Помимо большого разнообразия товаров и огромного ассортимента, компания предлагает для своих клиентов такие преимущества:

1. Подписывайтесь на любимые бренды одним нажатием кнопки и получайте уведомления о акциях с ними.

2. В акциях представлены товары со скидкой до 90%, их нужно ожидать, искать, а главное - успеть купить.

3. Чтобы не пропустить главные скидки, используйте мобильное приложение. Акции в нем начинаются на 15 минут раньше.

4. Оплачивая товар на сайте картой Visa получайте скидку 5%, а каждая 5-я покупка на сайте получает скидку 20%

5. Посмотреть и примерять полученный товар можно в одном из 99 отделений KastaPost, которые есть в многих украинских городах.

6. Если товар не подошел или просто не понравился, его можно тут же вернуть, а деньги будут на карте уже в течении 3 минут.

Миссия компании Kasta – постоянно удивлять клиентов, внедряя инновации и делать онлайн шоппинг удобнее, дешевле и быстрее.