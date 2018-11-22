Новые штрафы ПДД: в Раде приняли закон [ Редактировать ]
Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект, предусматривающий уголовную ответственность в виде штрафа до 51 тысячи гривен за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Об ответственности говорится в принятом парламентом законопроекте №7279-д, передают "Українські новини".
Документом вводится институт уголовных проступков в Украине, а кроме того, устанавливается уголовная ответственность за управление транспортом (в том числе и водным) в состоянии алкогольного опьянения.
Так, в Уголовный кодекс включена статья 286-1, согласно которой управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, наказывается штрафом от 1 тысячи до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 - 34 000 гривен) с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
За те же действия, совершенные повторно, предусмотрен штраф в размере до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000 гривен) с лишением права управления транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет.
Кроме того, законопроект относит к уголовным проступкам такие преступления, как неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотиками без цели сбыта, хулиганство. Проводить расследование уголовных проступков будут полицейские дознаватели по упрощенной процедуре.
Закон вступит в силу через 3 месяца со дня его опубликования.
В качестве примера преступлений, против которых нацелен новый закон, можно вспомнить недавнее ЧП под Киевом, когда пьяный водитель совершил наезд на двух детей и скрылся с места происшествия.
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