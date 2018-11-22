В стране продолжается война, растут разруха и бедность. Нынешняя власть превратила госаппарат и силовые ведомства в инструмент подавления инакомыслия и давления на бизнес. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Левочкин в своем блоге на "Корреспондент.net".

Единственная задача, которую сегодня решает власть – как удержаться в своих кабинетах.

С этой целью она не гнушается никакими средствами: цензурой, атаками на СМИ и журналистов, давлением на оппозицию, массовым подкупом избирателей и вмешательством в дела Православной церкви.

В таких обстоятельствах настоящая оппозиция должна консолидировать все здоровые политические силы на борьбу с нынешним режимом, объединиться и выдвинуть против власти единого кандидата.

Такие объединительные переговоры двух наиболее рейтинговых партий Юго-Востока велись давно, долго и упорно.

Велись при участии "донецких" представителей от Оппозиционного блока. Тех, которые сейчас, по указанию Порошенко, пытаются рейдерски захватить политический труп Оппозиционного блока.

Именно "донецкая" группа в Оппозиционном блоке два месяца под разными предлогами затягивала объединительный переговорный процесс по созданию единой оппозиционной силы.

Именно "донецкие" уклонялись от прямых ответов и решений. Мы это видели, но надеялись, что ответственность перед страной и избирателями возьмет верх над личными амбициями, обидами и их бизнес-интересами.

Объединительные переговоры завершились выдвижением кандидатом в президенты политика с наибольшей поддержкой на Юго-Востоке – Юрия Бойко. Его, по предложению другого популярного политика Вадима Рабиновича, поддержал Совет "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Исходя из политических рейтингов, теперь именно Юрий Бойко и Юлия Тимошенко выходят во второй тур президентских выборов.

Выдвижение Юрия Бойко вызвало негативную реакцию нынешнего режима. Поэтому Порошенко и подконтрольные ему "донецкие" в Оппозиционном блоке пытаются рейдерским способом захватить руководство фракцией в ВР и партийным офисом для последующего выдвижения "технического" кандидата "от Оппозиционного блока".

Это делается только для того, чтобы оторвать часть голосов у Юрия Бойко. Так "донецкие оппозиционеры" помогают Порошенко попасть во второй тур президентских выборов.

Возвращаясь к переговорному процессу, констатирую, что переговоры об объединении оппозиции, несмотря на сопротивление "донецких", закончились успехом: два наиболее рейтинговых политика, представляющих избирателей Юга и Востока нашей страны, основали "Оппозиционную платформу – За жизнь". Платформа определилась с единым кандидатом от оппозиции на выборах президента – Юрием Бойко.

В ответ на это власть и помогающие ей "донецкие", как уже было сказано выше, начали совместные рейдерские действия по захвату власти в политическом трупе Оппозиционного блока.

В результате их действий фракция Оппозиционного блока в Верховной Раде разделена на 20 депутатов новой "Платформы" и 23 "донецких" депутата, разделены партийные офисы на местах. В результате рейдерских действий "донецких" организационная структура партии Оппозиционного блока не просто расколота – её больше нет.

Теперь есть совместный проект бывших "донецких" и власти Порошенко, который должен пытаться помешать реальной оппозиции – "Оппозиционной платформе – За жизнь".

Убеждён: такие попытки, как всякая неправда и несправедливость, как незаконное рейдерство в духе 90-х, окончатся провалом.

Я обращаюсь ко всем партийцам и сторонникам бывшего Оппозиционного блока. Я знаю, как все вы поддерживаете идею объединения здоровых сил Юга и Востока страны и необходимости выдвижения единого кандидата. Я знаю, что вам небезразлична судьба Украины, мира на нашей земле и благополучия людей.

Оппозиционного блока больше нет, но на фундаменте Оппозиционного блока, партии "За Жизнь!", многих других партий и общественных организаций создана мощная альтернатива – "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Входите в нашу общую новую объединённую политическую силу! Она победит нынешнюю власть на всех предстоящих выборах и изменит жизнь в нашей стране.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – мощная платформа с настоящими лидерами и поддержкой людей.

Мы идём по пути широкого объединения всех здоровых сил общества и строительства крупнейшей в стране политической партии без "диванных" политиков и приспешников власти.

Уже сегодня "Оппозиционная платформа – За жизнь" – это миллионы украинских граждан, которые хотят перемен в нашей стране.

Процесс объединения оппозиции никто не сможет остановить: ни "донецкие", ни власть Порошенко. Как не остановить им и единого кандидата от оппозиции – Юрия Бойко.