Народный депутат Станислав Березкин считает, что обвинения прокуратуры против него - нелогичные и не подтверждены никакими документами. Так он объяснил, почему Верховная Рада Украины не поддержала снятие с него неприкосновенности. В интервью "Фактам" депутат назвал обвинения против себя "надуманными".

"Было очевидно, что обвинения со стороны прокуратуры надуманные. Они нелогичны и не подтверждены документами. Это стало совершенно понятно еще на заседании регламентного комитета Верховной Рады", - заявил Березкин.

"Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли четко ответить ни на один вопрос народных депутатов. Поэтому регламентный комитет в своем заключении указал, что достаточных доказательств для снятия неприкосновенности нет", - рассказал депутат.

Регламентный комитет счел представление законным, но, по словам Станислава Березкина, законное оно лишь в том, что Генеральная прокуратура имеет право на подачу такого представления.

"Законно оно только в том смысле, что Генпрокуратура имеет право подать такое представление. Но по своей сути оно не содержит "достатніх доказів, які б підтверджували вчинення народним депутатом України Березкіним С.С. особливо тяжких корупційних злочинів". Это цитата из выводов регламентного комитета", - подчеркнул депутат.