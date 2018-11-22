Обвинения прокуратуры нелогичны и не подтверждены документами - Станислав Березкин [ Редактировать ]
Народный депутат Станислав Березкин считает, что обвинения прокуратуры против него - нелогичные и не подтверждены никакими документами. Так он объяснил, почему Верховная Рада Украины не поддержала снятие с него неприкосновенности. В интервью "Фактам" депутат назвал обвинения против себя "надуманными".
"Было очевидно, что обвинения со стороны прокуратуры надуманные. Они нелогичны и не подтверждены документами. Это стало совершенно понятно еще на заседании регламентного комитета Верховной Рады", - заявил Березкин.
"Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли четко ответить ни на один вопрос народных депутатов. Поэтому регламентный комитет в своем заключении указал, что достаточных доказательств для снятия неприкосновенности нет", - рассказал депутат.
Регламентный комитет счел представление законным, но, по словам Станислава Березкина, законное оно лишь в том, что Генеральная прокуратура имеет право на подачу такого представления.
"Законно оно только в том смысле, что Генпрокуратура имеет право подать такое представление. Но по своей сути оно не содержит "достатніх доказів, які б підтверджували вчинення народним депутатом України Березкіним С.С. особливо тяжких корупційних злочинів". Это цитата из выводов регламентного комитета", - подчеркнул депутат.
по теме
Мы создаем депутатскую группу "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Юрий Бойко
Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко
Бюджет-2019: в Раду внесли доработанный проект
В Верховную Раду Украины поступил доработанный и подготовлен ко второму чтению проект государственного бюджета на 2019 год
ТСК почала розслідувати вбивство Катерини Гандзюк
У комітетах Верховної ради пройшло перше засідання тимчасової слідчої комісії, яка досліджує вбивство Катерини Гандзюк та напади на інших активістів
"Євробляхи" в законі: Рада легалізувала авто з іноземною реєстрацією
Скільки коштуватиме розмитнення автівок і чи зменшили тарифи на газ?
Рада ухвалили закон про акцизи на "евробляхи"
Скільки тепер коштуватиме розмитнення автівок і що буде з уже ввезеними машинами?