В Одесской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Жуткая авария произошла в ночь на четверг, 22 ноября, на дороге Измаил - Богатое, сообщили в пресс-службе полиции области.

Легковой автомобиль Toyota вылетел с проезжей части и врезался в дерево на обочине. Погибли водитель и пассажирка, еще трое пассажиров госпитализированы. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, 23-летний водитель не справился с управлением. Парень умер на месте.

Девушка-пассажир скончалась в машине скорой помощи. Отмечается, что в салоне машины находились молодые люди в возрасте 20-24 лет. Чтобы извлечь из салона тело погибшего, спасателям пришлось разрезать искореженный корпус авто гидравлическими ножницами.

На днях во Львовской области Citroen Berlingo столкнулся с автобусом. В результате инцидента пострадали люди.