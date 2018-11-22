Под Одессой иномарка "влетела" в дерево, есть жертвы [ Редактировать ]
В Одесской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Жуткая авария произошла в ночь на четверг, 22 ноября, на дороге Измаил - Богатое, сообщили в пресс-службе полиции области.
Легковой автомобиль Toyota вылетел с проезжей части и врезался в дерево на обочине. Погибли водитель и пассажирка, еще трое пассажиров госпитализированы. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, 23-летний водитель не справился с управлением. Парень умер на месте.
Девушка-пассажир скончалась в машине скорой помощи. Отмечается, что в салоне машины находились молодые люди в возрасте 20-24 лет. Чтобы извлечь из салона тело погибшего, спасателям пришлось разрезать искореженный корпус авто гидравлическими ножницами.
На днях во Львовской области Citroen Berlingo столкнулся с автобусом. В результате инцидента пострадали люди.
по теме
В Одессе "скорая" с пациенткой попала в двойное ДТП (фото)
В Одессе "скорая", которая перевозила пожилую пациентку, попала в аварию
Проснулся рядом с мертвой невестой: жуткие подробности ДТП
В Хмельницкой области произошло трагическое ДТП
Злочин без покарання: чому суд відпустив на волю водія-вбивцю?
Дочекавшись зеленого сигналу світлофора, 19-річний Григорій Андрієць починає переходити дорогу - у цей момент його збиває позашляховик, що несеться на швидкості понад 100 кілометрів на годину
Автомобиль с грудным ребенком "влетел" в мост (фото)
20 ноября на Набережном шоссе в Киеве произошло жуткое ДТП с участием двух автомобилей
Автомобиль "влетел" в переход, есть погибший (фото)
В воскресенье, 18 ноября, в Киеве произошло смертельное ДТП