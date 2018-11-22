Пропавшую девочку из Борисполя нашли во Львове [ Редактировать ]
В четверг, 22 ноября, во Львове нашли 13-летнюю девочку из Борисполя, которая исчезла несколько дней назад, сообщает "Движение Борисполя".
Пропавшую школьницу нашли сотрудники полиции области. К счастью, жертвой преступных посягательств она не стала.
Выяснилось, что девушка сбежала со своим парнем во Львов. Другие подробности происшествия не сообщаются.
В тоже время в Днепре разыскивают 11-летнего мальчика, который исчез две недели назад.
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