22 ноября 1984 года на свет появилась актриса Скарлетт Йоханссон. Голливудской звезде исполнилось 34 года. По этому случаю мы решили вспомнить самые невероятные образы американской актрисы. Каждый год артистка удивляет публику разными прическами.

Звезда "Мстителей" - натуральная блондинка, однако за свою карьеру она сменила самые разные оттенки и стрижки - от короткой пикси до длинных голливудских волн.

В честь дня рождения Скарлетт Йоханссон мы подготовили самые лучшие образы актрисы.

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