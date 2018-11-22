В четверг, 22 ноября, Украина подписала соглашение об установлении безвизового режима с еще одной страной - Таиландом.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Ранее мы писали о том, что в Украине стартовали 22 новых авиарейса.