Украина подписала соглашение о "безвизе" еще с одной страной [ Редактировать ]
В четверг, 22 ноября, Украина подписала соглашение об установлении безвизового режима с еще одной страной - Таиландом.
Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
Ранее мы писали о том, что в Украине стартовали 22 новых авиарейса.
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