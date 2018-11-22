У телеведущего случился сердечный приступ во время прямого эфира спортивной передачи, которую транслирует один из турецких каналов, сообщает The Sun. Ведущий Сукру Ойтан анализировал исход футбольного матча, потом резко замолчал и неожиданно опустился на стол.

После этого мужчина упал со стула на пол. Соведущий несколько секунд не мог сориентироваться, но затем бросился на помощь коллеге. Выяснилось, что у ведущего случился сердечный приступ. Его оставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей.

Всего за десять дней до инцидента мужчине поставили кардиостимулятор. Сейчас ведущий находится в стабильном состоянии.

Подобные инциденты в прямом эфире случаются нередко. Ранее известный профессор умерла в прямом эфире телешоу.