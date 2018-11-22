У ведущего случился сердечный приступ в прямом эфире (видео) [ Редактировать ]
У телеведущего случился сердечный приступ во время прямого эфира спортивной передачи, которую транслирует один из турецких каналов, сообщает The Sun. Ведущий Сукру Ойтан анализировал исход футбольного матча, потом резко замолчал и неожиданно опустился на стол.
После этого мужчина упал со стула на пол. Соведущий несколько секунд не мог сориентироваться, но затем бросился на помощь коллеге. Выяснилось, что у ведущего случился сердечный приступ. Его оставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей.
Всего за десять дней до инцидента мужчине поставили кардиостимулятор. Сейчас ведущий находится в стабильном состоянии.
Подобные инциденты в прямом эфире случаются нередко. Ранее известный профессор умерла в прямом эфире телешоу.
по теме
Огромный смерч в Турции: есть пострадавшие (видео)
В Турции у побережья города Газипаша образовались два тридцатиметровых смерча
Пропавшую девочку из Борисполя нашли во Львове
Правоохранительные органы нашли пропавшую школьницу из Борисполя
Мужчина с ножом в голове сам пришел в больницу (фото)
Мужчине удалось отбиться от напавших не него преступников, однако один из них воткнул ему нож в голову
В Днепре 11-летний ребенок пропал без вести
Полиция Днепра разыскивает ребенка, который пропал две недели назад
Парень лишился водительских прав спустя час после получения
18-летний парень лишился водительских прав сразу после получения