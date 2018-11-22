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На официальном сайте семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера появилось последнее видеоинтервью немецкого гонщика перед ужасной травмой головы. Оно датируется 30 октября 2013 года.

В разговоре с журналистами легендарный спортсмен вспомнил свою самую эмоциональную победу за всю историю автогонок, назвал самого достойного соперника, а также главного кумира детства.

- Какой титул был для вас самым эмоциональным?

- Однозначно, 2000 год с "Феррари". 21 год для "Феррари" без чемпионства, четыре года для меня. Наконец-то, в Сузуке-2000 я провел прекрасную гонку, и мы выиграли чемпионат.

- Кого из соперников в "Формуле-1" вы уважали сильнее всех?

- Однозначно Мика Хаккинен. Великие сражения, но всегда теплые отношения.

- Насколько важна физическая форма в "Формуле-1"?

- "Формула-1" очень тяжелая. Без усиления тормозов и руля, она была еще труднее. Но в любом случае, это один из самых тяжелых видов спорта, к нему нужно много готовиться.

Фото: uk.motor1.com

- У вас были кумиры в детстве?

- Я следил за Айртоном Сенной, Винченцо Соспири. Но настоящим кумиром для меня был Тони Шумахер, потому что он был великим футболистом.

- Вы верили, что будете устанавливать рекорды "Формулы-1", или у вас были сомнения в своих способностях?

- Рекорды - это одно. Сомнения? Они очень важны, чтобы не быть слишком самоуверенным. Нужно быть скептичным, искать возможности для улучшений, для шага вперед. Я чувствовал, что недостаточно хорош, что нужно продолжать работать над собой. Наверное, это была одна из причин того, что я стал тем, кто я есть.

- Вы всегда говорили, что успех достигается командными усилиями. Но разве "Формула-1" - не выступление одного человека?

- Успех в любой жизненной ситуации - это командная работа. Один ты делаешь то, что можешь. В команде ты сильнее. "Формула-1" - командная работа, а не шоу одного человека.

Фото: motorsportz

- Вы привели "Бенеттон" и "Феррари" к чемпионскому титулу и помогли на пути к успеху "Мерседесу". Эти периоды можно сравнивать?

- У меня были похожие задачи. Сперва мы строили команду в "Бенеттоне" 4-5 лет, затем то же самое было в "Феррари". Мы пытались сделать то же самое в "Мерседесе" за более короткий период. У них было одна общая деталь - Росс Браун. Подумайте об этом.

- Для улучшения результата вы анализировали результаты всех соперников или только лучших?

- Для прогресса, для поиска новых шагов для улучшения нужно смотреть не только на машину, на себя, нужно смотреть на других гонщиков. Не только на лидеров - все имеют какие-то особенности. Я следил за всеми.

- Вы говорили, что картинг - лучшая тренировка для гонщиков всех классов. Почему?

- Картинг тренирует много личных навыков. Но больше всего - соперничеству, гонкам колесо в колесо.

- Можно добраться до вершин только за счет таланта?

- Талант в любом спорте очень важен, но нужно развивать и другие навыки.

Напомним, 29 декабря 2013 года во время отдыха на горнолыжном курорте в Альпах Михаэль выехал за пределы трассы и проехал по неподготовленному склону, после чего ударился головой о камень. Он перенес многочисленные операции и искусственную кому.