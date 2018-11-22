Xiaomi отказалаcь от популярных смартфонов [ Редактировать ]
Пять смартфонов больше не получат новых прошивок от Xiaomi. Фото: BGR.com
Производитель смартфонов Xiaomi с 22 ноября официально прекращает поддерживать несколько популярных моделей мобильных устройств.
Под "нож" попали следующие смартфоны, которые появились в продаже в 2016 году:
- Xiaomi Redmi Note 3 Pro
- Xiaomi Mi5
- Xiaomi Mi4
- Xiaomi Mi4C
- Xiaomi Mi4S
Отказ в поддержке означает, что вышеуказанные модели мобильных аппаратов более не будут получать новые прошивки и сервисную поддержку.
Последней стабильной прошивкой для Mi5 и Redmi Note 3 Pro была MIUI 10.2, а для Mi4, Mi4S и Mi4C — MIUI 10.1. Правда отказ от поддержки касается аппаратов с китайской прошивкой, о глобальных моделях Xiaomi не упоминала, но косвенно это означает, что прекращение поддержки коснется обеих модификаций.
Ранее porobnosti.ua сообщали, что поступивший в продажу Xiaomi Mi Mix 3 раскупили за минуту.
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