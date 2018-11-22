Полнолуние 23 ноября: что категорически нельзя делать в этот день [ Редактировать ]
Каждое Полнолуние обладает уникальной энергетикой. Чтобы провести 23 ноября продуктивно, учитывайте советы астрологов.
Полнолуние 23 ноября пройдет в Близнецах. Позитивная энергетика этого созвездия удивительно гармонична, поэтому день обещает быть полным приятных сюрпризов. Прилив сил, который обеспечит ночное светило, поможет быстро достичь желаемого, однако поспешные действия и импульсивные поступки могут отдалить от цели.
Что нельзя делать 23 ноября в Полнолуние
В Полнолуние возрастает вероятность возникновения ссор и конфликтов, поэтому важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Созвездие Близнецов подарит хорошее настроение, поэтому справиться с негативными эмоциями будет несложно.
Осторожность стоит проявить во время длительных поездок. Будьте внимательны в дороге, на оживленных перекрестках и магистралях. Рассеянность в этот день может привести к опасным последствиям.
Опасность будет представлять и переизбыток энергии, если не направлять ее в мирное русло. Энергетика дня сильна, поэтому эмоции будут требовать выхода. Этот факт нужно учитывать и постараться спланировать день таким образом, чтобы выплеснуть излишки энергии. Отличный способ сделать это - физические упражнения.
В день Полнолуния лучше всего отказаться от риска и авантюр, особенно связанных с денежными операциями. Любой шаг должен быть выверен, иначе возможны убытки и другие проблемы.
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