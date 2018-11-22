Воры взяли с собой "на дело" 4-летнего ребенка [ Редактировать ]
В пгт Бородянка Киевской области двое воров обокрали квартиру главного редактора газеты. Кроме того, супружеская пара взяла с собой "на дело" четырехлетнюю дочь, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Грабители забрали золотые украшения, деньги, компьютерную технику. Заявление о краже в полицию поступило почти неделю назад от местной жительницы. Полиция начала расследование и опросила жителей дома, в котором произошло ограбление. Благодаря работе правоохранителей были установлены личности преступников. Ими оказались жители города Ирепень: 28-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности, и его сожительница.
В ходе обыска по месту жительства преступников и в автомобиле Mazda, на котором они передвигались, нашли похищенное имущество из квартиры редактора газеты. Сейчас полицейские проверяют парочку на причастность к совершению других аналогичных преступлений. По факту кражи открыто уголовное производство. Мужчине судом избрана мера пресечения - арест.
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