В пгт Бородянка Киевской области двое воров обокрали квартиру главного редактора газеты. Кроме того, супружеская пара взяла с собой "на дело" четырехлетнюю дочь, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Грабители забрали золотые украшения, деньги, компьютерную технику. Заявление о краже в полицию поступило почти неделю назад от местной жительницы. Полиция начала расследование и опросила жителей дома, в котором произошло ограбление. Благодаря работе правоохранителей были установлены личности преступников. Ими оказались жители города Ирепень: 28-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности, и его сожительница.

В ходе обыска по месту жительства преступников и в автомобиле Mazda, на котором они передвигались, нашли похищенное имущество из квартиры редактора газеты. Сейчас полицейские проверяют парочку на причастность к совершению других аналогичных преступлений. По факту кражи открыто уголовное производство. Мужчине судом избрана мера пресечения - арест.

Ранее в Ирпене ограбили инкассаторов "ПриватБанка".