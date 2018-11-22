Доки в Києві співають журналісти, у Кропивницькому - танцюють пенсіонери!

У громадському університеті для літніх людей організували безплатні заняття з хореографії. Раз на тиждень - дідусі та бабусі поспішають на паркет з балетками та трико. І з мрією повальсувати зі своїми онуками на шкільному випускному.

Правильна постава, позиція ніг та грація рук. Цього навчають професійні хореографи своїх студентів-пенсіонерів.

"І-раз, два, три, і-раз два , три".

Найповажнішому танцюристові - 82. Колишній машиніст, замолоду танцював на дискотеках. Тепер вирішив оволодіти мистецтвом професійно.

"То, что там самостоятельно - это одно, а когда знаешь правильные движения - другие чувства и ощущения. Хочется прознать вот эту технику. Почему? - потому, что возраст приличный, надо двигаться. Танцы - это движение, а движение - это жизнь", - переконаний Олег Арбелев, студент-пенсіонер.

Колишня начальниця ЖЕКу - а нині пенсіонерка Валентина Попова, у свої 74 роки - мріє стати гідною партнеркою у вальсі для свого онука, який знається на бальних танцях.

"Нет, ничего, нормально, конечно нелегко, ну мы будем стараться. Прихожу домой, говорю: покажи бабушке - что и как делать. Мне очень нравится, с удовольствием хожу, мы молодеем от этого", - говорить Валентина Попова, студентка-пенсіонерка.

Безплатні заняття з хореографії організував громадський "Університет третього віку", який працює вже другий рік. Тут кажуть - у них дорослі студенти просто оживають.

"Вони спілкуються, їм це цікаво, вони навіть свій зовнішній вигляд змінюють, вони змінюються. Ці бажаючі займатися хореографією - дуже віддаються цій справі, це ж праця, це ж не те, що вони посиділи-послухали, це треба працювати і навіть у свій вільний час вони показують один одному вправи, повторюють", - зазначила Фаїна Позднякова, голова громадської організації "Університет третього віку "Натхнення".

Хореографію літнім студентам викладають професіонали. Кажуть - вік не головне, і дуже хвалять своїх вихованців, мовляв - вони найстаранніші.

"Вони дуже добре схоплюють весь матеріал, який ми їм даємо. І танці для них - це як спорт, здоровий спосіб життя, розвивають координацію. Також вони контролюють своє тіло", - підкреслив Олександр Коваленко, хореограф.

Своїми "па" поважні танцюристи планують вразити й рідних. І вже готують номери до святкового концерту.