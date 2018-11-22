Польщі більше не загрожує вихід з ЄС, як прогнозував президент Європейської ради Дональд Туск. Польський сейм ухвалив поправки до закону про Верховний суд - прибрав пункти, які найбільше дратували Брюссель.

Про що йдеться - розкаже Олена Абрамович.

Відносини Брюсселя та Варшави останні рік-два дедалі більше загострювалися. Польща неохоче приймала мігрантів, дозволяла вирубувати ліс у заповіднику Біловезька Пуща, не дотримувалась вимог зі зниження забруднення повітря. А ще - змінила внутрішні судові закони і, як наслідок, з'явились величезні проблеми з Верховенством права.

Брюссель після численних закликів схаменутись - врешті розпочав розслідування та запустив так звану "процедуру замороження" щодо Варшави. Погрожуючи позбавити її права голосу.

А очільник Ради ЄС - поляк Дональд Туск попереджав - тут і до виходу з ЄС недалеко.

"Боюся, що в Європі бажання понад усе утримати Польщу, мабуть, буде дещо меншим, ніж у випадку з Великою Британією, яка попри це таки вийшла з блоку. Справа дуже і дуже серйозна", - наголосив Дональд Туск, президент Європейської Ради.

Серйозність справи продемонстрували й останні місцеві вибори, на яких керівна партія дещо втратила підтримку громадян. Польський сейм зрештою вирішив поступитися Брюсселю. Й ухвалив поправки до закону про Верховний суд. Це дасть змогу повернутися на робочі місця 20 суддям - а це третина складу Верховного суду. Раніше цим законом їх відрядили на пенсію.

"Закон, до якого ми внесли правки, відповідає Польській Конституції та Європейським стандартам, а також нашим намірам реформувати польську судову систему. Водночас наш уряд і наша команда не раз наголошували: ми - член Євросоюзу і поважаємо його закони та правила", - зазначив Зьобро Збіґнєв, міністр юстиції Польщі.

У Брюсселі поки що не відреагували на такі кроки. Єврокомісія наразі проводить одразу кілька серйозних розслідувань щодо Варшави, тому з висновками не квапиться. Хоча найбільшу проблему - питання незалежності суддів - Польщі схоже таки вдалося усунути.