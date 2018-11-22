В четверг, 22 ноября, на заседании Верховная Рада 311 голосами приняла проект закона № 9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины" (о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО).

Перед голосованием с трибуны парламента выступил президент Петр Порошенко, который был инициатором законопроекта.

"Я почти не сомневаюсь в том, что проект изменений в Конституцию будет поддержан в первом чтении. Они силой Основного закона обяжут украинскую власть, - любую и все ее ветви - обеспечивать вступление Украины в Европейский Союз и НАТО... Ни одно государство, не являющееся членом НАТО, не имеет сегодня таких близких отношений с Альянсом, как Украина", - заявил президент и призвал депутатов поддержать законопроект.

Целью законопроекта является законодательное закрепление в Конституции Украины цивилизационного выбора, европейской идентичности Украинского народа и необратимости стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Также законопроект исключает из Основного закона возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

Кроме того, 22 ноября народные депутаты Украины приняли законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2018 год.