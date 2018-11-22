ДТП у Запоріжжі: трамвай протаранив маршрутку з пасажирами [ Редактировать ]
У Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку та ще й зачепив вантажний мікроавтобус. Дев'ятеро людей постраждало. Водій трамвая стверджує, що у вагона відмовили гальма.
Чи так це насправді - дізнавались наші кореспонденти.
Відео ДТП очевидці відразу виклали в інтернет. Першими на місце прибули поліцейські.
"Три екіпажі патрульної поліції, один з яких працював безпосередньо зі свідками подій. На місце подій прибуло 2 бригади швидкої медичної допомоги", - повідомив Віталій Попов, патрульний поліцейський.
До лікарні доправили 9 постраждалих. Ушпиталили лише одного. Іншим - надали допомогу і відпустили.
"Слава Богу, ни маленьких детей, ни беременных не было. Предлагалась госпитализация еще двоим, но люди в конце рабочего дня едут домой. Если будет кому-то хуже - дали объяснение обращаться повторно, - будут госпитализированы", - повідомив Олег Великий, заступник головного лікаря міської лікарні № 5.
За словами очевидців - водій маршрутки не порушував правил. Рухався на зелене світло.
"Я успел налево посмотреть - как трамвай въехал в маршрутку. Удар и все. Я секунд на 10-15 отключился. Но потом пришел в себя", - розповідає Андрій, постраждалий.
У трамвая, начебто, відмовили гальма. Тому вагон і протаранив автобус - це перша версія, яка виникла відразу.
"Факт это то, что у трамвая не сработали тормоза. И женщина-водитель об этом заявила. Возможно, какая-то поломка в трамвае", - переконаний Геннадій, водій вантажного мікроавтобуса.
Та в самому управлінні КП "Запоріжелектротранс" кажуть - трамвай хоч і старий, проте - надійний.
"Каждый трамвай, который находится в линии вечером - проходит ежедневный осмотр. Также, с периодичностью не более чем 7 дней -проводится каждому трамваю техническое обслуживание", - заявив Олексій Шатохін, директор трамвайного депо №1.
Керівництво пообіцяло провести технічну експертизу. Але схиляються більше до людського чинника. Мовляв, вагоновожата перевищила швидкість і не впоралася з гальмуванням.
"Любой водитель, работая на предприятии - у него всегда виноваты тормоза", - заявив Юрій Папач, директор КП "Запоріжелектротранс".
Не встигли в поліції відкрити кримінального провадження, як на тому ж місці сьогодні - нова аварія. І знову з трамваєм - цього разу під вагон потрапив позашляховик.
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