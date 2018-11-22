Рада отправила в отставку Кутового [ Редактировать ]
В четверг, 22 ноября, Верховная Рада Украины отправила в отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. Соответствующий проект постановления №9327 за основу и в целом поддержали 257 парламентариев.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
"Принять отставку министра аграрной политики и продовольствия Украины Кутового Тараса Викторовича. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия", - говорится в тексте документа.
Ранее мы писали о том, что депутаты Рады проголосовали за нового министра финансов.
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