В четверг, 22 ноября, Верховная Рада Украины отправила в отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. Соответствующий проект постановления №9327 за основу и в целом поддержали 257 парламентариев.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

"Принять отставку министра аграрной политики и продовольствия Украины Кутового Тараса Викторовича. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия", - говорится в тексте документа.

Ранее мы писали о том, что депутаты Рады проголосовали за нового министра финансов.