День святого Георгия 23 ноября: приметы и традиции [ Редактировать ]
Георгий Победоносец - один из самых почитаемых святых в христианстве. 23 ноября отмечается день памяти, установленный в связи с казнью святого Георгия в 303 году.
Святому Георгию Победоносцу молятся о защите от врагов, помощи и здравии.
Традиции дня святого Георгия 23 ноября
Этот день памяти установлен святой Ниной в Грузии в 4 веке в воспоминание о колесовании святого. 23 ноября принято читать молитвы Георгию Победоносцу. Они помогут избавиться от недугов, проблем и злых людей. Вот одна из таких молитв:
"В Бога уверовавший и жизнь за него отдавший, великий мученик Георгий, услышь нас, грешных и недостойных рабов Божьих. Дай нам сил узреть чудо Господне в этот день и в любой другой. Укрепи нашу веру, чтобы смогли мы пережить тяжелые времена, чтобы несли слово Божье, не боясь опасностей и искушений дьявольских. Дай нам сил простить врагов наших и всех, кто ненавидит нас. Исцели раны наши телесные и душевные да поминай нас в молитвах своих. Озари жизнь нашу светом, верой и правдой. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь".
В этот день желательно посетить церковь или прочитать благодарственные молитвы дома.
Матерям можно попросить у Господа благословения для своих сыновей, которые находятся на службе в армии или живут далеко от отчего дома.
У наших предков было принято в этот день дарить подарки мужьям, дедам и братьям, а также молиться о том, чтобы век их был длиннее и радостнее.
Напомним, что 28 ноября начинается Рождественский пост. Кому нельзя придерживаться поста.
по теме
Церковные приметы и суеверия: что нельзя делать в храме
По незнанию православные христиане часто следуют канонам и правилам, которые на самом деле не прописаны в церковном уставе
4 ноября: приметы в день Казанской иконы Божией Матери
Ежегодно 4 ноября верующие почитают Казанскую икону Божией Матери
Димитриевская родительская суббота: что обязательно нужно сделать женщинам 3 ноября
Димитриевская родительская суббота день, когда православные христиане вспоминают и поминают усопших
Рождественский пост 2018: календарь питания по дням (инфографика)
Рождественский пост в 2018 году с 28 ноября 2018 по 6 января 2019 года
Церковные приметы: можно ли венчаться беременной
Нередко случается, что мужчина с женщиной решают связать себя узами брака и обвенчаться, когда женщина уже находится "в положении"