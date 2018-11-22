Георгий Победоносец - один из самых почитаемых святых в христианстве. 23 ноября отмечается день памяти, установленный в связи с казнью святого Георгия в 303 году.

Святому Георгию Победоносцу молятся о защите от врагов, помощи и здравии.

Традиции дня святого Георгия 23 ноября

Этот день памяти установлен святой Ниной в Грузии в 4 веке в воспоминание о колесовании святого. 23 ноября принято читать молитвы Георгию Победоносцу. Они помогут избавиться от недугов, проблем и злых людей. Вот одна из таких молитв:

"В Бога уверовавший и жизнь за него отдавший, великий мученик Георгий, услышь нас, грешных и недостойных рабов Божьих. Дай нам сил узреть чудо Господне в этот день и в любой другой. Укрепи нашу веру, чтобы смогли мы пережить тяжелые времена, чтобы несли слово Божье, не боясь опасностей и искушений дьявольских. Дай нам сил простить врагов наших и всех, кто ненавидит нас. Исцели раны наши телесные и душевные да поминай нас в молитвах своих. Озари жизнь нашу светом, верой и правдой. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь".

В этот день желательно посетить церковь или прочитать благодарственные молитвы дома.

Матерям можно попросить у Господа благословения для своих сыновей, которые находятся на службе в армии или живут далеко от отчего дома.

У наших предков было принято в этот день дарить подарки мужьям, дедам и братьям, а также молиться о том, чтобы век их был длиннее и радостнее.

Напомним, что 28 ноября начинается Рождественский пост. Кому нельзя придерживаться поста.