Практически каждая девушка очень трепетно подходит к выбору наряда для новогодней ночи. Кто-то старается соответствовать последним модным тенденциям, а кто-то создает свой оригинальный и неповторимый образ.

2019 год завершает круговой цикл, который повторяется каждые 12 лет, поэтому год желтой земляной свиньи нужно встречать с особым размахом и внимательно отнестись к требованиям главной хозяйки года.

Тем, кто хочет, чтобы год свиньи принес удачи, не стоит скупиться при выборе наряда, поэтому мы выбрали самые яркие модели, которые были представлены на мировых подиумах. Также по советам астрологов, при выборе идеального платья на Новый год 2019 нужно делать ставки на золотые, оранжевые, красные, бежевые, коричневые, песочные и горчичные оттенки.

Новогоднее платье с пайетками

Фото: Trendy U/ Платье от Elisabetta Franchi

Новогоднее платье с бахромой

Фото: Trendy U/ Платье от Givenchy

Новогоднее платье из атласа

Фото: wowfashionable

Новогоднее платье из бархата

Фото: Trendy U

Новогоднее платье с расклешенным низом

Фото: Trendy U

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