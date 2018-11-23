Новый год 2019: в каком платье встречать праздник [ Редактировать ]
Практически каждая девушка очень трепетно подходит к выбору наряда для новогодней ночи. Кто-то старается соответствовать последним модным тенденциям, а кто-то создает свой оригинальный и неповторимый образ.
2019 год завершает круговой цикл, который повторяется каждые 12 лет, поэтому год желтой земляной свиньи нужно встречать с особым размахом и внимательно отнестись к требованиям главной хозяйки года.
Тем, кто хочет, чтобы год свиньи принес удачи, не стоит скупиться при выборе наряда, поэтому мы выбрали самые яркие модели, которые были представлены на мировых подиумах. Также по советам астрологов, при выборе идеального платья на Новый год 2019 нужно делать ставки на золотые, оранжевые, красные, бежевые, коричневые, песочные и горчичные оттенки.
Новогоднее платье с пайетками
Фото: Trendy U/ Платье от Elisabetta Franchi
Новогоднее платье с бахромой
Фото: Trendy U/ Платье от Givenchy
Новогоднее платье из атласа
Фото: wowfashionable
Новогоднее платье из бархата
Фото: Trendy U
Новогоднее платье с расклешенным низом
Фото: Trendy U
Читайте также, какие новогодние подарки принесут удачу и богатство.
по теме
В центре Киева ограничат движение: когда и почему
В ближайшие дни в центре столицы ограничат движение, поэтому Folk Ukraine заранее предупредила водителей и местных горожан
"Черная пятница" в Украине: что категорически не стоит покупать
23 ноября в Украине стартует день безумных скидок в магазинах, однако эксперты предупреждают, что от некоторых покупок следует воздержаться
В Украину пришел новый модный тренд
Украинцы начали активно утепляться на фоне грядущего похолодания в стране
Скоро Новый год: программа праздничных мероприятий Киева
Новый год уже совсем скоро. В связи с этим в Киеве появится множество развлекательных мероприятий.
Идеи подарков на Новый год 2019: что принесет удачу и богатство
Новогодний подарок - это особый знак внимания близким людям