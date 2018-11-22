"Національний корпус" не підтримує Руслана Кошулинського, як єдиного кандидата в президенти від націоналістів.

Про це сьогодні заявив Андрій Білецький. Нардеп запевняє, що рішення прийняли без широкого обговорення та погодження всіх правих сил.

Нагадаємо, цього тижня на сайті партії "Свобода" оприлюднили інформацію про те, що частина націоналістичних партій підтримала кандидатуру Руслана Кошулинського.

"Є кандидат від "Свободи", він підтриманий декількома організаціями. На превеликий жаль, не вийшло єдиного кандидата від націоналістів. "Національний корпус" не підтримав такого кандидата, тому що "Національний корпус" вірить в те, що кандидат повинен від своєї партії брати на себе повноту відповідальності, не передавати комусь там іншому, "третьому номеру". Сумнівно, тому що "Свобода" вже все вирішила для себе і немає ніяких перемовин з цього приводу", - зазначив Андрій Білецький, народний депутат, голова "Національного Корпусу".