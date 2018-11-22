Сергій Льовочкін закликав політичні сили приєднатися до "Опозиційної платформа - За життя" [ Редактировать ]
Ще одна політична подія, яка сьогодні відбулась у стінах парламенту - у Раді офіційно створили депутатське об'єднання "Опозиційна платформа - За життя". Народний депутат Сергій Льовочкін назвав політичну платформу "новою силою майбутнього" та закликав приєднуватись до неї.
У своєму блозі на сайті "Кореспондент" учасник депутатської групи "Опозиційна платформа - За життя" - Сергій Льовочкін заявив, що попри триваючу в країні війну та бідність, своїм єдиним завданням - влада вважає збереження своїх посад.
Політик підкреслив що в таких обставинах опозиція повинна консолідувати всі сили на боротьбу з нинішнім режимом, об'єднатися і висунути проти влади єдиного кандидата. Переговори двох найбільш рейтингових партій Південного Сходу велися давно, довго і наполегливо.
Велися за участю "донецьких" представників від "Опозиційного блоку". Тих, які зараз, за вказівкою Порошенка, намагаються рейдерськи захопити політичний труп "Опозиційного блоку" - пише Льовочкін у своєму блозі.
Також політик додає, що зрештою, переговори завершилися висуненням кандидатом в президенти політика з найбільшою підтримкою на Південному Сході - Юрія Бойка. Його, за пропозицією іншого популярного політика Вадима Рабиновича, підтримала Рада "Опозиційною платформи - За Життя".
Виходячи з політичних рейтингів, тепер саме Юрій Бойко і Юлія Тимошенко виходять до другого туру президентських виборів.
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