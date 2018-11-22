Вечірнє засідання Верховної Ради: Петро Порошенко закликав депутатів закріпити в Конституції курс України на ЄС та НАТО [ Редактировать ]
Повертаємось до подій у парламенті. Наразі триває розгляд бюджету, відомо, що у раді виступив президент.
Про всі деталі розпитаємо у моєї колеги - Ксенії Барвіненко, вона зараз на вулиці Грушевського.
Ксенія, вітаю, розкажи, що зараз відбувається в раді, про що говорив президент, і які настрої в сесійній залі? Тобі слово.
Вітаю, Катю. Все менше надії залишається на швидке голосування за бюджет на наступний рік. Нардепи і досі не взялися за розгляд кошторису. Після багатогодинного обговорення бюджетного кодексу, парламентарі взялися за зміни до Конституції.
Як і планувалось до Верховної Ради прибув президент України Петро Порошенко, він закликав нардепів підтримати закріплення в Конституції курсу на ЄС та НАТО.
"Глибоко переконаний, будь ми членом Альянсу, Росія не наважилася би анексувати Крим і вдертися на Донбас. І зауважу, нарешті, що агресію проти України Кремль розв'язав тоді, коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість. Фіксуючи в Конституції обов'язковість курсу на вступ до НАТО та Євросоюзу, ми посилаємо меседж і до Москви: розстаємося остаточно і безповоротно. Росія як країна-агресор не має і не матиме вето на наш вступ ані до НАТО, ані до Європейського Союзу. Питати дозволу ні в кого не будемо. Це суверенне право України, як країни, яка впевнено йде своїм шляхом", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
Під наглядом президента народні депутати не стали довго обговорювати законопроект. 311 депутатів підтримали зміни до Конституції. Далі перейшли до кадрових питань.
Ірину Фріз призначили міністром у справах ветеранів, а виконувача обов'язків міністра фінансів Оксану Маркарову - призначили міністром фінансів.
Тепер на черзі зміни до податкового кодексу України. Зокрема пропонується підвищення акцизів, індексації екологічного податку з урахуванням інфляції. До податкового кодексу надійшло понад 400 правок, деякі зауваження нардепи подавали під час ранкового засідання. Спікер парламенту Андрій Парубій ще зранку зауважив, поки нардепи не проголосують Податковий кодекс - за бюджет не візьмуться. А зараз оголосив перерву аж до 21.30, адже профільний комітет не встигає розглянути всі правки.
"Я оголошую перерву, а потім ми зберемся після перерви і ми завершимо розгляд цього законопроекту. Колеги, це буде правильно, це буде час і на обід, і комітетам провести засідання, і я прошу всіх віднестись до цього з розумінням", - наголосив Андрій Парубій, спікер Верховної ради України.
Та в парламенті вже деякі нардепи незадоволені проектом бюджету. До кошторису необхідно включити кошти на підвищення якості життя та праці. Такі вимоги висунули на позачерговому засіданні Парламентського Комітету з питань соцполітики.
За словами його голови - Сергія Капліна, на підприємствах України працівники і досі піддаються моральному насиллю, вирішити це можна лише шляхом покарання та залучення необхідних коштів.
"Іконою для перших осіб держави, для роботодавців, для всіх політиків - має бути людина праці! Людина праці і повага до неї, відношення до неї, її рівень зарплати, її рівень пенсії! Ми зібралися тут, щоб внести, підготувати і винести на розгляд парламенту європейські зміни, справді європейські зміни в частині відношення до людини, попередження будь-яких переслідувань людини праці на робочому місці, цькування, дискримінації і так далі", - наголосив Сергій Каплін, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
Отож, вже зараз можна сказати що бюджетна ніч буде довгою, адже єдності поки в залі немає, у фракцій дуже багато зауважень, тож чекати на новий кошторис можна вже на світанку.
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