Україна - лідер серед країн Європи за темпами зростання цін на продукти. З початку року споживчий кошик українця подорожчав на 20 процентів. І це ще не межа - попереджають у "Держкомстаті".

Гліб Гаврилов дізнався, які продукти "влетять у копійчину" і чому?

За останні три місяці ціни на прилавках стрімко позвуть догори. Подорожчали не лише сезонні овочі, але й хліб та молочка. Не оминуло здорожчання і м'яса - найбільше в ціні зросла курятина, а також ті продукти, на які підвищений попит.

"Скільки зараз коштує хліб? 17.5-18 гривень за кілограм по Україні. А це означає, що люди шукають, що можна купити дешевше. Дешевше - це крупа, зараз вона коштує від 8 до 10 гривень. Якщо ми беремо великі міста, то звісно від 10 гривень за кілограм", - наголосив Олексій Дорошенко, керівник Асоціації постачальників торговельних мереж.

Постачальники підраховують, якщо взяти вартість борщового набору - вона збільшилась майже на 50% порівняно з аналогічним періодом за минулий рік. Та зростання цін на деякі види продуктів є невиправданим, кажуть експерти.

"Інфляція з початку року в нашій країні склала з початку року лише 7 відсотків, а деякі продукти подорожчали навіть на 90-100%. В середньому, соціальні продукти подорожчали з початку року на 20% - тобто, ми бачимо, що вони всі випереджають зростання інфляції", - зазначив Олексій Дорошенко, керівник Асоціації постачальників торговельних мереж.

Останні кілька місяців підняття цін відчутно вдарило по кишені, кажуть покупці.

"Все дорожает каждый день - то 15, то 16, то 17 за хлеб. И молочные продукты скоро будут заоблачны - причем, если это были бы хоть продукты", - говорить Людмила, пенсіонерка.

А ось продавці цього столичного ярмарку, переконують - восени цін не змінювали.

"Ні, не піднялися, в нас капуста 8 гривень, груша трохи дорожча стала, буквально на гривню, а картопля, часник в цьому році дуже дешеві, дуже гарний урожай. Я думаю, що ціни не будуть підніматися", - стверджує Валентина, продавчиня.

За прогнозами експертів, ситуація стабілізується після нового року, а поки що на святковий стіл доведеться трохи витратитись. Собівартість традиційного "олів'є" зросла на 26%, тож кілограм новорічної страви коштуватиме тепер 56 гривень.

З приходом зими ціни на цитрусові знизяться, яблука та сухофрукти коштуватимуть стільки ж, а вже навесні очікують спад цін на овочі.