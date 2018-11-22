Невже вона повернеться? Серед демократів дедалі більше розмов, - мовляв, Гілларі Клінтон знову хотіла б спробувати перемогти Трампа на президентських виборах, до яких залишилось два роки.

Наскільки це реально? Дмитро Анопченко з'ясовував, чи потрібен американцям такий "камбек".

Ще два роки тому, програвши Трампові президентські перегони, вона заріклася - "ніколи більше", іде геть з політики. Але зараз, схоже, передумала. У будь-якому разі команда Клінтон потихеньку розвідує ґрунт - як відреагують американці, якщо вона таки повернеться.

І це вже не чутки. Нещодавно впливова The Wall Street Journal надрукувала статтю Марка Пенна - людини, яка була стратегом трьох виборчих кампаній Гілларі - двох сенатських, і останньої - президентської, - і краще за інших знає настрої самої Клінтон.

І в заголовку цього матеріалу - "Гілларі знову балотуватиметься" - немає знаку питання. Це ствердження. Мовляв, вона легко виграє праймеріз, адже серед демократів і раніше немає нікого, хто користувався б такою популярністю.

Сама Гілларі розсудливо витримує паузу - з'являється на публіці рідко, про свої плани - мовчить. І стаття її політтехнолога - пробна куля. Спосіб побачити, як відреагують медіа, товстосуми, які традиційно фінансують кандидатів, і - самі американці.

Тільки ось першу реакцію захопленою аж ніяк не назвеш. Радниця Трампа Келліен Конвей іронічно написала - "Боже, будь ласка, нехай так і буде"! Подив панує і в таборі демократів.

Проти повернення Клінтон - ті, хто два роки тому були її найпалкішими прихильниками. Журналісти CNN навіть заголовок написали - "Гілларі, зупинись, не треба".

В ефірі телеканалу, який, мабуть, найбільше її підтримував - провідні політичні оглядачі країни відверто говорили - повірити не можуть, що таке можливо. Зійшлися на тому, що Клінтон всіх розігрує.

Проте медійна артпідготовка її команди свідчить - усе не так просто. Із кінця цієї осені до травня наступного року триватиме тур Гілларі і Білла Клінтонів шістнадцятьма найбільшими містами Сполучених штатів та Канади - збиратимуть повні зали, аби відверто поговорити з прихильниками. Рейтинги Клінтон - теж не такі вже й погані.

Останнє опитування "Інституту Геллапа" дало їй 34% схвалення. Це, звісно, небагато, адже в період президентських перегонів цифра була за 40, але ж і дії Трампа зараз схвалюють лише 50% виборців. А він, на відміну від Клінтон, весь час у всіх на очах.

А ось у керівництві демократичної партії можливому "камбеку" зовсім не раді. Багато хто - зокрема й Барак Обама - вважають, що це не Трамп переміг, а Клінтон програла під час попередньої кампанії. І вже роблять ставки на інших кандидатів.

Але якщо Гілларі таки вирішить повернутися... її перемога - під великим питанням, а от сплутати однопартійцям усі карти - вона й справді здатна.