Президентські вибори у США: Гілларі Клінтон готує реванш [ Редактировать ]
Невже вона повернеться? Серед демократів дедалі більше розмов, - мовляв, Гілларі Клінтон знову хотіла б спробувати перемогти Трампа на президентських виборах, до яких залишилось два роки.
Наскільки це реально? Дмитро Анопченко з'ясовував, чи потрібен американцям такий "камбек".
Ще два роки тому, програвши Трампові президентські перегони, вона заріклася - "ніколи більше", іде геть з політики. Але зараз, схоже, передумала. У будь-якому разі команда Клінтон потихеньку розвідує ґрунт - як відреагують американці, якщо вона таки повернеться.
І це вже не чутки. Нещодавно впливова The Wall Street Journal надрукувала статтю Марка Пенна - людини, яка була стратегом трьох виборчих кампаній Гілларі - двох сенатських, і останньої - президентської, - і краще за інших знає настрої самої Клінтон.
І в заголовку цього матеріалу - "Гілларі знову балотуватиметься" - немає знаку питання. Це ствердження. Мовляв, вона легко виграє праймеріз, адже серед демократів і раніше немає нікого, хто користувався б такою популярністю.
Сама Гілларі розсудливо витримує паузу - з'являється на публіці рідко, про свої плани - мовчить. І стаття її політтехнолога - пробна куля. Спосіб побачити, як відреагують медіа, товстосуми, які традиційно фінансують кандидатів, і - самі американці.
Тільки ось першу реакцію захопленою аж ніяк не назвеш. Радниця Трампа Келліен Конвей іронічно написала - "Боже, будь ласка, нехай так і буде"! Подив панує і в таборі демократів.
Проти повернення Клінтон - ті, хто два роки тому були її найпалкішими прихильниками. Журналісти CNN навіть заголовок написали - "Гілларі, зупинись, не треба".
В ефірі телеканалу, який, мабуть, найбільше її підтримував - провідні політичні оглядачі країни відверто говорили - повірити не можуть, що таке можливо. Зійшлися на тому, що Клінтон всіх розігрує.
Проте медійна артпідготовка її команди свідчить - усе не так просто. Із кінця цієї осені до травня наступного року триватиме тур Гілларі і Білла Клінтонів шістнадцятьма найбільшими містами Сполучених штатів та Канади - збиратимуть повні зали, аби відверто поговорити з прихильниками. Рейтинги Клінтон - теж не такі вже й погані.
Останнє опитування "Інституту Геллапа" дало їй 34% схвалення. Це, звісно, небагато, адже в період президентських перегонів цифра була за 40, але ж і дії Трампа зараз схвалюють лише 50% виборців. А він, на відміну від Клінтон, весь час у всіх на очах.
А ось у керівництві демократичної партії можливому "камбеку" зовсім не раді. Багато хто - зокрема й Барак Обама - вважають, що це не Трамп переміг, а Клінтон програла під час попередньої кампанії. І вже роблять ставки на інших кандидатів.
Але якщо Гілларі таки вирішить повернутися... її перемога - під великим питанням, а от сплутати однопартійцям усі карти - вона й справді здатна.
по теме
Президентські вибори у США: чи повернеться у велику політику Гілларі Клінтон?
Серед демократів дедалі більше розмов, - мовляв, Гілларі Клінтон хотіла б знову спробувати перемогти Трампа на президентських виборах, до яких два роки - наскільки це ймовірно?
У Києві презентували новий метод контролю діяльності президента
Українцям пропонують укладати угоду з кандидатами в президенти, а в разі недовіри - потім звільнити обранця. З такою ініціативою в столиці виступила Інна Богословська. Політик презентувала громадськості новий метод контролю діяльності глави держави
"Національний корпус" не підтримує Руслана Кошулинського, як єдиного кандидата в президенти від націоналістів - Андрій Білецький
Голова "Національного Корпусу" Андрій Білецький запевняє, що рішення про висунення єдиної кандидатури прийняли без широкого обговорення та погодження всіх правих сил
Сергій Льовочкін закликав політичні сили приєднатися до "Опозиційної платформа - За життя"
Політична подія, яка сьогодні відбулась у стінах парламенту - у Раді офіційно створили депутатське об'єднання "Опозиційна платформа - За життя"
Выборы главы Интерпола: в США определились с выбором
В США поддерживают кандидата на пост главы Интерпола
До нової парламентської групи "Опозиційна платформа - За життя" приєдналися 19 депутатів - Юрій Бойко
До нової парламентської групи "Опозиційна платформа - За життя" вже приєдналися 19 нардепів - про це на спільній прес-конференції повідомили її засновники Юрій Бойко та Вадим Рабінович