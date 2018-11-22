Третій місяць без зарплати. На Закарпатті в одному з районів не отримують платню лікарі, вихователі садочків та працівники культури. Така ситуація там відтоді, як виплати бюджетникам перекинули "на місця".

Торік жителі вже виходили на масовий протест. Як налаштовані зараз, дізнавалася Мар'яна Мартин.

Оксана та Анатолій Андрійчаки навчають малечу музиці. Жінка - грі на фортепіано, чоловік - на кларнеті. Третій місяць сім'я з двома дітьми - без зарплати. Живуть за кошти батьків -пенсіонерів.

"Послуги дорогі - за все треба платити, дітей в школу треба відправляти. Звільнятися із школи, і їхати в Чехію - от одна можливість, яка є ", - обнімає дружину Анатолій Андрійчак, житель Воловця.

У серпні працівників Воловецької дитячої школи мистецтв відправили у безоплатну відпустку. А з вересня зарплату взагалі перестали платити. Відтоді - двоє вчителів звільнилися. Працюють на ентузіазмі й вихователі дитсадочків.

"Ми працюємо, не оплачують нам. Уже пообіцяли, що будуть оплачувати в кінці листопада. Але в нас таке натхнення, прагнення, любимо свою професію - що чекаємо", - говорить Наталія Канайло, вихователь Нижньоворітського навчального закладу.

Трохи більше пощастило медикам - з ними почали розраховуватись. Нині - боргують зарплату за жовтень і листопад. І така ситуація у них вже не вперше.

"Були роки коли ми взагалі отримували заробітні плату продуктами харчування, ну і що - ми це пережили, і пішли далі. Напруга звичайно є, але відношення в нас таке, треба трошки зачекати, тому що ми нічого не зробимо", - говорить Лариса Білич, завідувач амбулаторії села Верхні Ворота.

З минулого року виплати бюджетникам частково переклали на місцеві органи влади. А у них таких грошей немає. Нині, Воловецький район винен працівникам бюджетної сфери - 23 мільйони гривень.

"Ми зверталися, і до президента і до керівництва уряду і я вже не говорю до усіх профільних міністерств. Чекайте, чекайте, а потім кошти будуть... до нового року будуть", - говорить Іван Лопіт, голова Воловецької районної ради.

Воловецький район - гірський і живе, в основному, за рахунок дотацій з держбюджету. Але вже другий рік поспіль кошти надходять не в повному обсязі. Вчителів та лікарів держава фінансує окремо. Однак і медична галузь цьогоріч теж недоотримала 8 мільйонів гривень.

В райраді кажуть - якщо ж грошей з Києва так і не побачать - проситимуть допомоги в області.