Як побувати у Римі, не виходячи з дому? За що американських ловеласів карають в'язницею? Та чи справді Пізанська вежа більше не падає? Про це та інше - у нашому огляді.

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У Парижі виставлять на торги частину Ейфелевої вежі. Ідеться про гвинтові сходи 1889 року, що з'єднували другий і третій поверхи протягом майже 100 років. Потому вирішили їх розібрати, аби звільнити місце для ліфта. Протягом останніх 35 років частину сходів зберігав приватний колекціонер із Монреаля. Аукціон відбудеться 27 листопада. За секцію з 25 сходинок планують вторгувати щонайменше 40 тисяч євро.

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Пізанська вежа - випрямляється. Кут нахилу архітектурного символу Пізи зменшився - відзначила група спостерігачів, яка моніторить реставраційні роботи. За їхніми даними, впродовж останніх 20 років конструкція випрямилася на чотири сантиметри. Вежі, яка на початку виконувала функції дзвіниці собору, - майже тисяча років. З дев'яностих на неї не пускають туристів - через нестабільність споруди. Відтоді фахівці докладають зусиль, аби вежа не впала.

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Пішов не заплативши, тепер - сидітиме. У Лос-Анджелесі засудили шахрая, який запрошував жінок у ресторани й тікав, не дочекавшись рахунку. Так американський ловелас-дармоїд за кілька років обкрутив щонайменше 10 жінок. У двох випадках невдалі побачення оплачували ресторани. Жертви подали до суду. 45-річний Пол Гонсалес отримав 4 місяці ув'язнення та 3 роки умовно. А ще - йому заборонили користуватися сайтами та додатками для знайомств.

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Віртуальний тур запустили у Римі. Побачити Вічне Місто онлайн можна і на екрані комп'ютера, і за допомогою окулярів віртуальної реальності. Усього там 7 тисяч античних будівель. На сайті вони є і в сучасному вигляді. Окрім того, за італійською столицею можна спостерігати з висоти пташиного польоту - в режимі повітряної кулі. Ідея віртуального туру виникла ще у 1974 році. Відтоді її тричі змінювали - через стрімкий розвиток технологій.

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Північну та Південну Кореї об'єднали дорогою - уперше за 14 років. Ідеться про відновлення ґрунтового шляху завширшки 12 метрів, що пролягає у демілітаризованій зоні. Від наступного року її використовуватимуть для спільних операцій із пошуку останків загиблих під час Корейської війни 1950-1953 років. Раніше обидві країни прибрали пропускні пункти та вивели техніку з прикордонного селища Пханмунджом.

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У Лондоні поліція виявила дві саморобні бомби. Їх знайшли у квартирі на Північному заході столиці. На час роботи саперів - мешканців будинку евакуювали. Пристрої вивчають експерти, а за розслідування справи узявся контр-терористичний підрозділ. Рівень загрози терактів у британській столиці досі високий. Торік ісламісти вчинили низку кривавих атак, використовували й саморобну вибухівку.

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Колумбійська поліція затримала понад тонну кокаїну. Наркотики виявили на складі у портовому місті Барранкілья - в контейнері з партією мінеральної солі. За підозрою в причетності до контрабанди наркотиків затримано трьох чоловіків, які охороняли вантаж. За даними поліції, кокаїн готували до відправки до США.