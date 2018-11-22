Оксана Маркарова: что известно о новом министре финансов [ Редактировать ]
В четверг, 22 ноября, на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за назначение Оксаны Маркаровой на должность министра финансов Украины.
Оксана Маркарова родилась 28 октября в 1976 году в городе Ривне.
Образование
Оксана Маркарова получила диплом магистра по экологии в Киево-Могилянской Академии. Также училась в Университете Индианы, имеет степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.
Опыт работы
В 1996-1998 годах работала в Международном фонде избирательных систем и в консалтинговой компании Chemonics Intl. Inc. в рамках проекта "Украинская аграрная товарная биржа".
В 2000 году в США проходила практику во Всемирном банке в Вашингтоне, в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии.
В 2003 году возглавила инвеситицийну группу ITT, и там работала до 2014 года.
На государственной службе Маркарова с 2015 года. За время пребывания в должности министра Натальи Яресько, Маркарова была заместителем министра финансов Украины, руководителем аппарата Министерства финансов. В СМИ ее и называли "членом "dreamteam Яресько". Собственно, ITT, где до госслужбы работала Маркарова, управлялась Horizon Capital, чьим соучредителем и главным исполнительным директором была Яресько до своего назначения министром.
В апреле 2016 года Маркарова стала первым заместителем министра финансов Александра Данилюка. С июня 2018 года, после отставки Данилюка, она назначена и.о. министра финансов Украины.
Оксана Маркарова также является членом Консультативного Совета Киево-Могилянской Академии, входит в круг Друзей Украинского католического университета и является членом Международной организации молодых президентов (YPO). Также она - член наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "Укргазбанка" и "Приватбанка".
Достижения Маркаровой в Минфине
В должности заместителя министра финансов Маркарова инициировала создание офиса привлечения и содействия инвестициям UkraineInvest. Он должен реализовать ряд инициатив правительства по поддержке имеющихся инвесторов и привлечения новых инвестиций в Украину. Важной заслугой в работе в Минфине также инициатива Маркаровой по созданию Министерством финансов крупнейшего портала открытых данных в секторе публичных финансов - еДата.
Эксперты оценивают Маркарову как профессионала в финансовой сфере. Она очень хорошо умеет работать с инвестициями - всю жизнь ими занималась. Она сможет найти общий язык с МВФ.
Однако слабой стороной Маркаровой как министра называют отсутствие команды. Министр - должность политическая, где один в поле - не воин. Большого политического веса у Маркаровой нет. Поэтому ей может быть сложно сопротивляться давлению правительства по увеличению расходов в предвыборный год.
Личная жизнь
Замужем. Муж - банкир и бизнесмен Даниил Волынец. Маркарова имеет 4 детей - сына и трех дочерей.
Ранее мы писали о том, что депутаты Рады проголосовали за министра финансов.
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