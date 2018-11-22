В четверг, 22 ноября, на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за назначение Оксаны Маркаровой на должность министра финансов Украины.

Оксана Маркарова родилась 28 октября в 1976 году в городе Ривне.

Образование

Оксана Маркарова получила диплом магистра по экологии в Киево-Могилянской Академии. Также училась в Университете Индианы, имеет степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.

Опыт работы

В 1996-1998 годах работала в Международном фонде избирательных систем и в консалтинговой компании Chemonics Intl. Inc. в рамках проекта "Украинская аграрная товарная биржа".

В 2000 году в США проходила практику во Всемирном банке в Вашингтоне, в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии.

В 2003 году возглавила инвеситицийну группу ITT, и там работала до 2014 года.

На государственной службе Маркарова с 2015 года. За время пребывания в должности министра Натальи Яресько, Маркарова была заместителем министра финансов Украины, руководителем аппарата Министерства финансов. В СМИ ее и называли "членом "dreamteam Яресько". Собственно, ITT, где до госслужбы работала Маркарова, управлялась Horizon Capital, чьим соучредителем и главным исполнительным директором была Яресько до своего назначения министром.

В апреле 2016 года Маркарова стала первым заместителем министра финансов Александра Данилюка. С июня 2018 года, после отставки Данилюка, она назначена и.о. министра финансов Украины.

Оксана Маркарова также является членом Консультативного Совета Киево-Могилянской Академии, входит в круг Друзей Украинского католического университета и является членом Международной организации молодых президентов (YPO). Также она - член наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "Укргазбанка" и "Приватбанка".

Достижения Маркаровой в Минфине

В должности заместителя министра финансов Маркарова инициировала создание офиса привлечения и содействия инвестициям UkraineInvest. Он должен реализовать ряд инициатив правительства по поддержке имеющихся инвесторов и привлечения новых инвестиций в Украину. Важной заслугой в работе в Минфине также инициатива Маркаровой по созданию Министерством финансов крупнейшего портала открытых данных в секторе публичных финансов - еДата.

Эксперты оценивают Маркарову как профессионала в финансовой сфере. Она очень хорошо умеет работать с инвестициями - всю жизнь ими занималась. Она сможет найти общий язык с МВФ.

Однако слабой стороной Маркаровой как министра называют отсутствие команды. Министр - должность политическая, где один в поле - не воин. Большого политического веса у Маркаровой нет. Поэтому ей может быть сложно сопротивляться давлению правительства по увеличению расходов в предвыборный год.

Личная жизнь

Замужем. Муж - банкир и бизнесмен Даниил Волынец. Маркарова имеет 4 детей - сына и трех дочерей.

Ранее мы писали о том, что депутаты Рады проголосовали за министра финансов.