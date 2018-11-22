На Міжнародному бізнес-форумі відзначили досягнення України - Петро Порошенко

Президент України закликає до компромісу щодо розширення бази оподаткування єдиним соціальним внеском - про це він заявив під час зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації. Які ще теми обговорювали?