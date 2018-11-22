Порошенко уволил главу Луганской ОГА [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза.
Согласно указу президента Украины №383/2018 - Гарбуз был уволен согласно поданному им заявлению.
"Освободить ГАРБУЗА Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в приказе.
Юрий Гарбуз возглавлял Луганскую областную военно-гражданскую администрацию с 26 апреля 2016 года.
Ранее мы сообщали о том, что парламент назначил министра по делам ветеранов.
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