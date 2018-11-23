В Нигерии во время атаки боевиков на военную базу погибли около 100 нигерийских солдат, сообщает Reuters.

По данным собеседников агентства, базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии атаковали в минувшее воскресенье, 18 ноября.

"Боевики застали нас врасплох. База была сожжена, мы потеряли около 100 солдат. Это огромная потеря",- рассказал офицер на условиях анонимности.

По словам источника, множество солдат после атаки считаются пропавшими без вести. Один из военных рассказал, что во вторник во время попытки забрать тела погибших было убито еще нескольких солдат.

Отмечается, что уцелевшие силы были вынуждены экстренно эвакуироваться. "Мы бросили наше снаряжение, танки и оружие. Они все были там. Деревня все еще находится под их контролем", - заявил один из очевидцев.

Власти Нигерии подтверждают атаку боевиков. Но официальные данные о количестве погибших занижены больше, чем в два раза - сообщается о 44 погибших.

В Нигерии действует радикальная исламистская организация Боко Харам. Главной целью группировки является введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение западного образа жизни. В июле 2009 года боевики инициировали беспорядки на севере Нигерии (с центром в штате Баучи), нападая на христианские церкви и полицейские участки. В мае 2014 года внесена Советом Безопасности ООН в список террористических организаций.

Напомним, что в Нигерии произошел масштабный теракт.