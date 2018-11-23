На аукционе продадут отпечатки пальцев культового художника [ Редактировать ]
Аукционный дом Sotheby's сообщил о предстоящей продаже необычной работы голландского художника, пишет издание "Вокруг света".
Портрет будет размещен на продажу в Лондоне 5 декабря, с оценочной стоимостью в размере 6 млн фунтов (7,7 млн долларов). Картина, изображающая голову Христа, представляет собой быстро нарисованный масляный эскиз на дубовой панели.
Как пояснил представитель Sotheby’s Джордж Гордон, во время экспертизы и восстановления выполненной маслом картины Study of a Head of a Young Man несколько лет назад специалисты обнаружили отпечатки пальцев. Гордон отметил, что эксперты не могут быть «на 100% уверены», что отпечатки принадлежат Рембрандту, но они точно принадлежат кому-то, кто взял картину, как только она была закончена. "Обнаружение следов в первоначальном слое краски… делает их связь с художником очень вероятной", - добавил он.
Мишель Ван де Лаар, который первым заметил отпечатки пальцев вместе с исследователем Ари Валлертом, рассказал, что картина была выполнена за один сеанс, с использованием практики, которая включает быстрое нанесение красок и слоев. Этот метод мог использоваться только квалифицированным мастером, поскольку есть риск смазать рисунок.
"Открытие отпечатков пальцев является еще одним свидетельством скорости, с которой работа выполнялась, и дает свежую информацию о сложной, но быстрой технике рисования Рембрандта", - добавил Ван де Лаар.
Это будет первое появление этой картины, написанной около 400 лет назад, на рынке предметов искусства за последние 60 лет.
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