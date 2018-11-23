Биткоин: курс криптовалюты стремительно падает [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает падать в цене.
Теперь за монету предлагают $4 378,05.
Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:
Ethereum - $123,491;
Ripple - $0,42761;
Bitcoin - Cash $206,34;
Ранее мы сообщали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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