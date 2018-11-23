Министр по делам ветеранов рассказала, когда заработает министерство [ Редактировать ]
Министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила, что Министерство заработает в полном объеме в июне 2019 года. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Фриз сообщила, что создание министерства является долгим процессом из-за процедурных правил.
"Согласно в полном объеме министерство сможет заработать лишь с июня", - отметила министр по делам ветеранов.
Она рассказала, что необходимо пройти долгую процедуру назначения государственного секретаря, а также утверждение штатной структуры министерства.
"Несмотря на все эти бюрократические преграды я могу уже сейчас отметить, что мы продолжим проектную работу и у нас уже есть поддержка наших международных доноров отдельных проектов", - сообщила Фриз.
Также глава Министерства по делам ветеранов рассказала, что планируется запуск процесса образования Единого государственного реестра ветеранов и формирования онлайн-кабинета для ветеранов.
Напомним, что депутаты также проголосовали за нового министра финансов.
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