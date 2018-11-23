На небе растущая Луна в Весах. В этот день вас ждут мелкие проигрыши, но не спешите отчаиваться, все не так плохо, как выглядит сразу. Постарайтесь не пить спиртного, от этого возможны осложнения со здоровьем. Уделите свободное время самым близким людям.

Овен

Особое внимание стоит обратить на разногласия. Ваша чаша терпения может быть переполнена или вы перестали себя контролировать. Последствия споров и негативного настроения могут распространиться на знакомых и близких, которые ни в чем не виноваты.

Телец

У вас может возникнуть идея, которую больше никто не поддержит. Возможно, не захотите идти на уступки и компромиссы, однако это могло бы помочь. Будьте настроены на позитив и никому не рассказывайте о своих страхах.

Близнецы

Вам стоит чаще прислушиваться к советам своих родных и близких. Если вы кому-то доверяете, то не бойтесь спрашивать у них советы и рекомендации. Осторожнее ведите себя на улице и в общественном транспорте. Не доверяйте незнакомцам, сулящим легкие деньги.

Рак

Вас ожидает много поездок. Это могут быть рабочие командировки и маршруты личного характера. Не лучший день для заключения новых договоров и открывания для себя чего-то необычного. Появится возможность реализовать то, что давно задумали.

Лев

Вам стоит следовать своему расписанию, иначе некоторые планы могут сорваться, а следующий шанс появится не скоро. От окружающих не ждите ответа на то, что волнует. Чтобы получить ответ на свой вопрос - твердо стойте на своем.

Дева

Ваш негативный настрой может тянуть вас в низ, перечеркивая все, чего вы добились ранее. Не останавливайтесь из-за мелких неудач, пока вы можете действовать, не все потеряно. Боритесь с обстоятельствами, ваш боевой дух могут оценить влиятельные люди.

Весы

Вам стоит быть более активными и прямолинейными, чтобы добиться желаемого. Если появился шанс высказать свою точку зрения, то не упускайте его. Если будете вести себя слишком скромно, окажитесь в невыгодном свете.

Скорпион

Даже если вас все будет устраивать, противники захотят все оспорить. Избегайте споров и не бойтесь давать жесткий отпор обидчикам.

Стрелец

Не самый лучший день, чтобы попрощаться с давними привычками. Постарайтесь на зацикливаться на том, что вас сильно раздражает, иначе это отнимет все ваше внимание и концентрацию. Появится шанс познакомиться поближе с человеком, который давно нравится.

Козерог

Нужно посвятить время своему здоровью и самочувствию. Не беритесь за работу, которая вас сильно утомляет, отдайте предпочтение тому, что может добавить энергии и счастья. Позаботьтесь о своем внутреннем мире: займитесь йогой, медитацией, чтением.

Водолей

Вам стоит быть более смелыми и предприимчивыми. Если вас интересует какой-то "неудобный" вопрос, то пора начать выяснять подробности. Если раньше чего-то избегали, потому что боялись получить горький ответ, то сейчас самое время получить все объяснения.

Рыбы

Пришло время избавляться от ненужных связей. Не ждите, что кто-то сделает первый шаг за вас, важна именно ваша инициатива. Вы станете более независимыми, если начнете брать ответственность на себя.

Читайте также о том, какие мужчины самые надежные по знаку зодиака.