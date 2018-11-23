23 ноября - 327-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 38 дней.

Черная пятница

Ежегодно в первую пятницу после американского Дня Благодарения (обычно – это последняя неделя ноября) стартует знаменитая Черная пятница (Black Friday) – день, который совсем не соответствует своему мрачному названию. Ведь Чёрная пятница – это одна из самых ярких и незабываемых пятниц в году, это день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить.

Международный день акварели

23 ноября отмечается Международный день акварели (World Watercolor Day). Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Именно он, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира, в 1991 году предложил ежегодно 23 ноября проводить Международный день акварели. Во многом благодаря усилиям этого человека во второй половине 20 века возрождается интерес к акварели. Сам Альфредо Гуати Рохо первым основал Общество акварелистов Мексики, Музей акварели, а затем способствовал распространению подобных обществ в других странах.

Всемирный день отказа от покупок

Ежегодно в конце ноября люди во многих странах мира на сутки отказываются от любых покупок, напоминая себе о том, что чрезмерное потребление — опасная общественная тенденция. День отказа от покупок в Северной Америке отмечают в первую пятницу после американского Дня благодарения (а в Европе на следующий день — в субботу), то есть в традиционное время начала рождественских распродаж по всему миру. В этот день магазины получают от 20 до 50% своей годовой выручки, а в массовых давках в самых крупных торговых центрах ежегодно гибнут люди. Не без доли сарказма эту пятницу ноября называют "Черной пятницей". Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления.

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