Парламент в рамках бюджета-2019 принял во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, передает "РБК-Украина".

Верховная рада 23 ноября одобрила во втором чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". Данный закон принят в рамках бюджетного процесса.

За документ после многих провальных рейтинговых голосований во втором чтении проголосовали 236 парламентариев.

Акцизы

Законом увеличиваются с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9 процентов. При этом устанавливается нулевая ставка акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.

При этом для обеспечения контроля за целевым использованием спирта планируется установить перечень требований к предприятиям, которые получают спирт по нулевой ставке акцизного налога, и предусмотреть, что такие предприятия должны быть оборудованы расходомерами полученного спирта и расходомерами объема произведенной продукции, информация с которых ежедневно передается в контролирующие органы.

Кроме того, устанавливается, что нормы об изменениях в администрировании акцизного налога горючего и спирта вступают в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за нарушение указанных норм - с 1 октября 2019 года.

Документом предлагается повысить с 1 января 2019 года ставку экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) стационарными источниками с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну и предусмотреть поэтапное повышение ставки до уровня 25 грн/тонну в 2022 году (ежегодное повышение на 5 грн/тонну).

Также предусматривается увеличить ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти на 2% и для железной руды - на 1,1%; увеличить ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50%.

Также в проекте закона предлагается повысить контроль за оборотом горючего. Для этого планируется отражать в Системе электронного администрирования реализации топлива (СЭАРП, - ред.) фактическое движение топлива в разрезе мест хранения (в настоящее время учет осуществляется в разрезе субъектов хозяйствования).

Стоимость безналоговых посылок

Также документом предлагается снизить порог безналоговых пересылок для физических лиц со 150 до 100 евро.

Согласно проекту, предусматривается облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) ввоз в Украину товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя - физлица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях.

"Для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 года налогом на добавленную стоимость будут облагаться товары, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 150 евро", - говорится в пояснительной записке к закону.

Также предусмотрено признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков, которые будут осуществлять начисление и уплату налоговых обязательств по НДС в бюджет.

Спорные поправки в закон

После более десятка провальных голосований за правку о налогообложении ввоза электромобилей Рада все же включила эту норму в Налоговый кодекс. Она предусматривает, что временно, до 2022 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и по поставке на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Напомним, нардепы ранее в четверг поддержали во втором чтении законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины". Документ после ряда провальных голосований поддержали 243 нардепа.