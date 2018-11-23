Александр Усик выбрал нового тренера (видео) [ Редактировать ]
Единственный на данный момент абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Александр Усик назвал имя своего нового главного тренера.
"Я начал сотрудничать с Юрием Ткаченко. Я с этим тренером уже очень давно знаком - мы были в любителях в одной команде. Он Дениса Беринчика тренировал. Плюс Ткаченко хорошо общается с Анатолием Ломаченко. Анатолий Николаевич помогал мне во всех поединках - и против Гассиева, и в поединке против Тони Беллью", - рассказал украинский боец в интервью наYoutube-канале USYK17.
Напомним, Александр Усик вошел в тройку лучших боксеров по версии по версии BoxRec.
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