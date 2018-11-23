В ночь на 23 ноября ноября в Киеве возле одного из входов на станцию метро "Нивки" обнаружили труп мужчины. Тело заметили проходящие мимо люди.

"Так как данный участок достаточно оживленный даже в позднее время и заметили его, по всей видимости, сразу. Метро еще работало, рядом расположены вагончики с фастфудом. По словам работников МАФов, ничего подозрительного они не видели и не слышали", - пишет "Информатор".

По прибытию, медики констатировали факт смерти. Документов у погибшего при себе не было, поэтому установить личность пока не удалось. На вид ему 35-45 лет, одет был прилично, при себе имел наличные. Предположительно, не бездомный.

Причиной смерти мороз не считают, ведь когда они прибыли на происшествие, тело еще было теплым, посинели только губы. Скорее всего, мужчине внезапно стало плохо. Медики предполагают, что это мог быть сердечный приступ. Точные причины смерти станут известны при вскрытии.

Днем ранее возле станции метро "Лыбедская" подрезали мужчину.