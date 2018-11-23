Тим часом в Україні посилили відповідальність за кермування напідпитку. Тепер за це правопорушників штрафуватимуть на суму від 17 до 34 тисяч гривень і можуть забрати права на три роки.

Якщо водія спіймають удруге, йому доведеться викласти вже 51 тисячу гривень.

Окрім того, кермування в нетверезому стані відтепер не адміністративний, а кримінальний злочин.