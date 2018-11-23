В Україні стрімко ростуть ціни на продукти [ Редактировать ]
Споживчий кошик українця від початку року здорожчав на 20%. І це ще далеко не межа - застерігають у Держкомстаті. Мій колега Гліб Гаврилов дізнавався, які продукти стануть у копійчину і чому?
За останні три місяці ціни на прилавках стрімко позвуть догори. Подорожчали не лише сезонні овочі, але й хліб та молочка. Не оминуло здорожчання і м'яса - найбільше в ціні зросла курятина, а також ті продукти, на які підвищений попит.
"Скільки зараз коштує хліб? 17.5-18 гривень за кілограм по Україні. А це означає, що люди шукають, що можна купити дешевше. Дешевше - це крупа, зараз вона коштує від 8 до 10 гривень. Якщо ми беремо великі міста, то звісно від 10 гривень за кілограм", - наголосив Олексій Дорошенко, керівник Асоціації постачальників торговельних мереж.
Постачальники підраховують, якщо взяти вартість борщового набору - вона збільшилась майже на 50% порівняно з аналогічним періодом за минулий рік. Та зростання цін на деякі види продуктів є невиправданим, - кажуть експерти.
"Інфляція з початку року в нашій країні склала з початку року лише 7 відсотків, а деякі продукти подорожчали навіть на 90-100%. В середньому, соціальні продукти подорожчали з початку року на 20% - тобто, ми бачимо, що вони всі випереджають зростання інфляції", - зазначив Олексій Дорошенко, керівник Асоціації постачальників торговельних мереж.
Останні кілька місяців підняття цін відчутно вдарило по кишені, кажуть покупці.
"Все дорожает каждый день - то 15, то 16, то 17 за хлеб. И молочные продукты скоро будут заоблачны - причем, если это были бы хоть продукты", - говорить Людмила, пенсіонерка.
А ось продавці цього столичного ярмарку, переконують - восени цін не змінювали.
"Ні, не піднялися, в нас капуста 8 гривень, груша трохи дорожча стала, буквально на гривню, а картопля, часник в цьому році дуже дешеві, дуже гарний урожай. Я думаю, що ціни не будуть підніматися", - стверджує Валентина, продавчиня.
За прогнозами експертів, ситуація стабілізується після нового року, а поки що на святковий стіл доведеться трохи витратитись. Собівартість традиційного "олів'є" зросла на 26%, тож кілограм новорічної страви коштуватиме тепер 56 гривень.
З приходом зими ціни на цитрусові знизяться, яблука та сухофрукти коштуватимуть стільки ж, а вже навесні очікують спад цін на овочі.
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