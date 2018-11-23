Дев'ятеро поранених та дві розбиті машини. Такі наслідки ДТП у Запоріжжі. Трамвай протаранив маршрутку і зачепив вантажний мікроавтобус. Аварія сталася начебто через несправні гальма. Однак із такою версією погоджуються не всі.

Відео ДТП очевидці відразу виклали в інтернет. Першими на місце прибули поліцейські.

"Три екіпажі патрульної поліції, один з яких працював безпосередньо зі свідками подій. На місце подій прибуло 2 бригади швидкої медичної допомоги", - повідомив Віталій Попов, патрульний поліцейський.

До лікарні доправили 9 постраждалих. Ушпиталили лише одного. Іншим - надали допомогу і відпустили.

"Слава Богу, ни маленьких детей, ни беременных не было. Предлагалась госпитализация еще двоим, но люди в конце рабочего дня едут домой. Если будет кому-то хуже - дали объяснение обращаться повторно, будут госпитализированы", - повідомив Олег Великий, заступник головного лікаря міської лікарні № 5.

За словами очевидців: водій маршрутки не порушував правил. Рухався на зелене світло.

"Я успел налево посмотреть, как трамвай въехал в маршрутку. Удар и все. Я секунд на 10-15 отключился. Но потом пришел в себя", - розповідає Андрій, постраждалий.

У трамвая, начебто, відмовили гальма. Тому вагон і протаранив автобус - це перша версія, яка виникла відразу.

"Факт это то, что у трамвая не сработали тормоза. И женщина-водитель об этом заявила. Возможно, какая-то поломка в трамвае", - переконаний Геннадій, водій вантажного мікроавтобуса.

Та в самому управлінні КП "Запоріжелектротранс" кажуть: трамвай хоч і старий, проте надійний.

"Каждый трамвай, который находится в линии вечером - проходит ежедневный осмотр. Также, с периодичностью не более чем 7 дней проводится каждому трамваю техническое обслуживание", - заявив Олексій Шатохін, директор трамвайного депо №1.

Керівництво пообіцяло провести технічну експертизу. Але схиляються більше до людського чинника. Мовляв, вагоновожата перевищила швидкість і не впоралася з гальмуванням.

"Любой водитель, работая на предприятии - у него всегда виноваты тормоза", - заявив Юрій Папач, директор КП "Запоріжелектротранс".

Не встигли в поліції відкрити кримінального провадження, як на тому ж місці нова аварія. І знову з трамваєм. Цього разу під вагон потрапив позашляховик.