Известную 27-летнюю бойца смешанных единоборств (ММА) американку Рэйчел Остович серьезно избил супруг в их доме на Гавайях.

Муж, также боец ММА Арнольд Бердон, переломал ей орбитальную кость лица и нанес множество других травм, с которыми девушка была госпитализирована, передает TMZ.

Что именно привело к семейному конфликту, не сообщается, однако полиция открыла дело.

"Арнольд Бердон долго бил меня кулаками по голове, лицу и ребрам, в результате чего я упала. Задыхаясь, я сбежала через балкон. Меня вырвало несколько раз, я кашляла кровью, а моя орбитальная кость была разбита", - Рассказала Рэйчел.

Примечательно, что в январе 2019-го Остович должна была провести очередной бой против своей соотечественницы Пэйдж Ванзант, но в связи с полученными травмами он отменен.

Ранее в Фастове 51-летний мужчина на почве ревности избил жену и выбросил ее из окна.