Чемпионку ММА изуродовал муж (фото) [ Редактировать ]
Известную 27-летнюю бойца смешанных единоборств (ММА) американку Рэйчел Остович серьезно избил супруг в их доме на Гавайях.
Муж, также боец ММА Арнольд Бердон, переломал ей орбитальную кость лица и нанес множество других травм, с которыми девушка была госпитализирована, передает TMZ.
Что именно привело к семейному конфликту, не сообщается, однако полиция открыла дело.
"Арнольд Бердон долго бил меня кулаками по голове, лицу и ребрам, в результате чего я упала. Задыхаясь, я сбежала через балкон. Меня вырвало несколько раз, я кашляла кровью, а моя орбитальная кость была разбита", - Рассказала Рэйчел.
Примечательно, что в январе 2019-го Остович должна была провести очередной бой против своей соотечественницы Пэйдж Ванзант, но в связи с полученными травмами он отменен.
Ранее в Фастове 51-летний мужчина на почве ревности избил жену и выбросил ее из окна.
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